ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler hem küresel ticarette hem de piyasalarda adeta bir kaos yarattı. Göreve ilk geldiğinde artık 'piyasa dostu bir başkanın' Beyaz Saray'da olduğu gerekçesiyle piyasalarda bir ralli yaşanmıştı.

Ancak Trump yönetiminin yeni bir ticaret savaşını tetiklemesiyle rüzgar çok sert bir şekilde tersine döndü. ABD'de 2025 genelinde S&P 500 endeksi 2025 genelinde yüzde 11 düşerken, Dow Jones yüzde 7.7, teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 16.4 geriledi. Daha hafif de olsa Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Stoxx Europe 600 endeksi de şu ana kadar bu yıl yüzde 4 düştü.

İşte bu düşüşler dünyanın en zengin insanlarının servetlerinin sert bir şekilde erimesine yol açtı. En büyük kaybı ise Tesla ve SpaaceX CEO'su Elon Musk yaşadı. Musk, ağırlıklı olarak Tesla hisselerindeki düşüş nedeniyle 2025'de 135 milyar dolar kaybetti. Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un serveti ise bu yıl 42.6 milyar dolar eridi.

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11.5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Bloomberg Milyarderler Endeksindeki dünyanın en zengin 10 insanına bakıldığında aralarından sadece 1 kişinin bu yıl servetini artırması dikkat çekti. O kişi dünyaca ünlü yatırımcı Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'tan başkası değil. 'Omaha kâhini' olarak da bilinen 94 yaşındaki Buffett'ın serveti 2025'te 11.5 milyar dolar artarak 154 milyar dolara yükseldi.