Sakarya'nın Hendek ilçesinde Ayşe Büke’ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hediyelik bileklik alacağını belirtti. Dükkan sahibi tarafından tezgahın üzerine 3 adet altın bileklik çıkarılırken müşteri olarak dükkana gelen kişi tarafından bir süre incelendi.

Daha sonra işletme sahibinin dalgınlığından faydalanan şahıs bir anda bileklikleri alarak kaçmaya başladı.

Ayşe Büke ve dükkanda bulunan kadın müşteriler, çevredeki esnaflardan yardım isterken hırsız bir anda gözden kayboldu. Olay sonrası polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.