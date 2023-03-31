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Herve Renard'ın yeni adresi belli oldu

Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'yı getirdi

Herve Renard'ın yeni adresi belli oldu
AA

Fransa Kadın Futbol Takımı teknik direktörlük görevi için Herve Renard ile anlaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamın, milli takımı 2023 FIFA Dünya Kupası ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na götüreceği kaydedildi.

Renard, yeni görevindeki ilk sınavını 7 Nisan'da Kolombiya ve 11 Nisan'da Kanada'ya karşı verecek.

Fransız teknik adamın çalıştırdığı Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında favorilerden Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atmıştı. Renard'nın talebi üzerine Suudi Arabistan ile sözleşmesi dün karşılıklı feshedilmişti.

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