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Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam

Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında 36 maçtır yenilmeyen Arjantin'in serisine son verip tarih yazdı. Teknik direktörlükten önce çöp toplama işinde olan Herve Renard'ın oynattığı futbol da gündeme oturdu. Renard daha önce Afrika'da da tarih yazmıştı

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HABERTURK.COM / AA
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı. Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti. Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    OFSAYT TAKTİĞİ DAMGA VURDU 

    Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü. İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu. Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Daha önce Zambiya, Fildişi Sahilleri ve Fas gibi Afrika ülkeleriyle tarih yazan Herve Renard, Suudi Arabistan'da da gündeme oturmayı başardı.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Afrika kıtası olmak üzere futbol dünyasında üne kavuşmuştu.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    FUTBOLU BIRAKTI, ÇÖP TOPLAMA ŞİRKETİ KURDU

    Gençliğinde savunma oyuncusu olan Renard, profesyonel futbol kariyerine, 15 yaşında ülkesinin Cannes takımında başladı. 
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Cannes'ın 20 yıl aradan sonra 1987-88 sezonunda Fransa Birinci Ligi'ne çıkmasıyla forma şansı bulamayan Renard, 1991'de alt lig ekiplerinden Vallauris'ye, 6 yıl sonra da yine alt liglerde mücadele eden Draguignan'a gitti.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Aktif kariyerini noktaladıktan bir yıl sonra 1999'da Draguignan'da teknik direktörlüğe adım atan Renard, aynı yıl çöp toplama işi yapan bir şirket kurdu. 
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Futbolculuk yıllarında antrenörlüğünü yapan Claude Le Roy'un yardımcısı olarak Çin'in Guizhou Renhe ve İngiltere'nin Cambridge United kulüplerinde görev yapan Renard, çöp toplama işini, Fransa'nın alt liglerindeki Cherbourg'un teknik direktörlüğünden ayrıldığı 2007'ye kadar sürdürdü.

     
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    BEYAZ GÖMLEĞİ 2010'DAN BERİ ÇIKARMIYOR

    Gana Milli Takımı'nda bir kez daha Le Roy'un yardımcılığını üstlenen Renard, 2008'de Zambiya Milli Takımı'nın başına getirildi.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    2010 Afrika Uluslar Kupası'nda Zambiya'nın 14 yıl sonra çeyrek finale çıkmasını sağlayan Fransız çalıştırıcı, Tunus ile berabere kaldıkları grubun ilk maçında beyaz gömlek giydi. 
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    İkinci karşılaşmada Kamerun'a 3-2 yenilmelerini üstündeki mavi gömleğe bağlayan Renard, maçın oynandığı 17 Ocak 2010 tarihinden bu yana, uğur getirdiğine inandığı için sahaya beyaz gömlekle çıktı.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Renard, beyaz gömleğin şansı mıdır bilinmez 2012'de kariyerinin zirvesine çıktı. Zambiya, finalde karşılaştığı Didier Drogba'nın da kadrosunda yer aldığı Fildişi Sahili'ni penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Şampiyonluğun, 18 futbolcu ve teknik direktörün de içinde bulunduğu Zambiya milli takım kafilesinin ölümüyle sonuçlanan 1993'teki uçak kazasının gerçekleştiği Gabon'un başkenti Libreville'deki d'Angondje Stadı'nda kazanılması, tarihi başarıyı daha da anlamlı hale getirdi.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    2015'TE AFRİKA TARİHİNE GEÇTİ

    2014 yazında başına geçtiği Fildişi Sahili'yle Afrika tarihine geçen bir başarıya imza attı. 
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    1992'den bu yana Fildişi Sahilleri'ne ilk Afrika Kupası'nı getiren Fransız çalıştırıcı, bu kupayı iki ayrı takımla kaznaan ilk teknik direktör oldu.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    DEVLET NİŞANI ALDI

    Fildişi Sahili'nde dönemin devlet başkanı Alassane Ouattara, Fransız teknik direktörü Herve Renard'a devlet nişanı taktı ve bunun yanında para ödülü takdim etti.
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    2018'DE FAS'I DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRDÜ

    54 yaşındaki teknik direktör, Fildişi Sahili'nden ayrıldıktan sonra kısa bir Lille macerası yaşarken 2016'da ise Fas Milli Takımı'nın başına geçti. 
  • Tarih yazdı! Herve Renard: Ulusların kaderini değiştiren adam - Spor haberleri

    Fas'ı 1998'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası'na götüren Renard, 2019'da ise Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. 

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