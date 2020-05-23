Koronavirüsle mücadele bilişim ve teknolojinin sunduğu imkânlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile bu kontrol ve takibi vatandaşların da hizmetine sunmuştu. Bakanlık şimdi de kontrollü sosyal hayat için HES Kodu uygulamasını devreye alıyor.

Şehirlerarası seyahatlerde, işyerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak olan HES Kodu uygulaması ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeyde sağlanacak.

HES KODU NEDİR?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

Öncelikle seyahatlerde kullanılacak olan uygulama ile vatandaşların, uygulama üzerinden alacakları kodları kullanarak, sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre onay verilecek. Seyahati gerçekleştirilen kişinin seyahat sonrasında pozitif olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yolculuk sırasında temas ettiği kişiler uyarılacak ve filyasyon uygulamasına başlanacak.

Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES Kodu alacak. Aldığı HES Kodunu bilet alırken ilgili seyahat firması ile paylaşacak. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Böylece tüm vatandaşların sağlık durumu korunabilecek. Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde işyerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES (HAYAT EVE SIĞAR) KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİR

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini sorarken 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Bluetooth servisini açan uygulama kullanıcının sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden birisi daha sonra pozitif çıktığı takdirde 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıda bulunuyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı),kesin konum (GPS ve ağ tabanlı),kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.