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        Haberler Gündem Hesap bilgilerini paylaşanlarla ilgili düzenleme

        Hesap bilgilerini paylaşanlarla ilgili düzenleme

        Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesinde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin 12. Yargı Paketi'ne eklenmesi planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Hesap bilgilerini paylaşanlarla ilgili düzenleme

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmelerine devam ediyor.

        Yapılan çalışmanın tamamlanmasından sonra kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne önergeyle madde eklenmesi bekleniyor.

        Çalışmanın tamamlanması halinde, TBMM Adalet Komisyonunda 12. Yargı Paketi'nin yarın yapılacak görüşmesinde ya da Genel Kurul aşamasında önerge ile düzenleme yapılması planlanıyor.

        Buna göre, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili TCK'nin 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak.

        Düzenlemeyle, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren "nitelikli dolandırıcılık" yerine, yeni hükümden hapis cezası verilecek. Yeni düzenlemede, dolandırıcılığa maruz kalan vatandaş ve suçla etkin mücadele de dikkate alınacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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