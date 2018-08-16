Bankalarda hesabı bulunan vatandaşlara banka tarafından uygulanan dönemsel bir kesinti olan hesap işletim ücreti hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde... Hesap işletim ücreti nedir? Hesap işletim ücreti hangi durumlarda alınmaz? Bankaların hesap işletim ücretleri...

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ NEDİR?

Bankacılık sektöründe uzun zamandır uygulanan hesap işletim ücreti; Bankaların müşterilerine sağlamış olduğu kredi kartı veya banka hesapları sayesinde belirli kullanım ücretleri talep ediyor. Bu ücretlere de hesap işletim ücreti adı verilmektedir. Hesap işletim ücretleri aylık, 3 ayda bir ve 6 ayda bir olarak tahsil edilmektedir.

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi, Rekabet Kurumu’nun 01.08.2002 tarih ve 02-46/563-229 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca işlem yapılmaktadır. 2014 yılı Aralık ayında, 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak tahsil edilmektedir.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ HANGİ DURUMLARDA ALINMIYOR?

- En az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermek,

- Düzenli kullanılan ticari hesaplar sınıfına girmiş bir vadesiz hesap kullanmak,

- Maaş anlaşması ile banka müşterilerinin maaşlarının yattığı vadesiz hesaplar,

- Birden fazla Avans Hesabı olan müşterilerin, en yüksek pozitif bakiyeli olan vadesiz hesabı dışındaki avans hesap tanımlı vadesiz hesapları,

- Birikimli Mevduat sahibi müşterilerin düzenli ödemelerin yapıldığı vadesiz TL/USD/EURO hesaplar,

- 25 yaşında ve daha küçük müşterilere ait Harçlık Hesapları (Garanti Bankasında)

- Vadesiz Altın Hesapları,

- Yeniden yapılandırılmış (ödeme planı değişikliği ya da yeni kredi kullandırımı) sorunlu kredilerin ödeme hesaplar.

2018 HESAP ÜCRETİ ALAN BANKALAR VE HESAP İŞLETİM ÜCRETİ BEDELLERİ

Hesap işletim ücretleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. İşte o bedeller;

- İş Bankası Hesap İşletim Ücreti: 108 lira (yılda iki kez 54 lira)

- Fibabanka Hesap İşletim Ücreti: 88,20 TL (aylık 7,35 lira)

- Akbank Hesap İşletim Ücreti: 132,60 lira (yılda iki kez 66,30 lira)

- QNB Finansbank Hesap İşletim Ücreti: 150 lira (3 ayda bir 38,25 lira)

- Vakıfbank Hesap İşletim Ücreti: 96 lira (aylık 8 lira)

- Halkbank Hesap İşletim Ücreti: 78 lira (aylık 6,50 lira)

- Yapı kredi Hesap İşletim Ücreti: 129 lira (yılda iki kez 64,50 lira)

- Ziraat Bankası Hesap İşletim Ücreti: 80 lira (3 ayda bir 20 lira)

- Garanti Bankası Hesap İşletim Ücreti: 134,44 lira (yılda iki kez 67,22 lira)

- ING bank Hesap İşletim Ücreti: 128,40 lira (aylık 10,70 lira)

- HSBC Hesap İşletim Ücreti: 128,40 lira (aylık 10,70 lira)

- Denizbank Hesap İşletim Ücreti: 138,96 lira (aylık 11,58 lira)

- TEB Hesap İşletim Ücreti: 116 lira (3 ayda bir 29 lira)

- Abank Hesap İşletim Ücreti: 82,36 lira (3 ayda bir 20,59)

- Anadolu Bank Hesap İşletim Ücreti: 117 TL (aylık 9,75)

2018 HESAP ÜCRETİ ALMAYAN BANKALAR

- Finansbank “enpara ”

- Kuveyt Türk “Senin Bankan”

- Yapı Kredi Nuvo

- Albaraka Türk Bankası

- Türkiye Finans Bankası

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