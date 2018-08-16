hesap işletim ücreti
Merak Edilenler
Haberler > Ekonomi > Merak Edilenler

Hesap işletim ücreti nedir? Hangi işlemlerden hesap işletim ücreti alınmaz?

Bankaların düzenli olarak vadeli ve vadesiz hesaplardan aldığı hesap işletim ücreti nedir? Hesap işletim ücreti hangi durumlarda alınmaz? Hesap işletim ücreti ile ilgili bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

16.08.2018 - 01:14 | Güncelleme:

Bankalarda hesabı bulunan vatandaşlara banka tarafından uygulanan dönemsel bir kesinti olan hesap işletim ücreti hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde... Hesap işletim ücreti nedir? Hesap işletim ücreti hangi durumlarda alınmaz? Bankaların hesap işletim ücretleri...

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ NEDİR?

Bankacılık sektöründe uzun zamandır uygulanan hesap işletim ücreti; Bankaların müşterilerine sağlamış olduğu kredi kartı veya banka hesapları sayesinde belirli kullanım ücretleri talep ediyor. Bu ücretlere de hesap işletim ücreti adı verilmektedir. Hesap işletim ücretleri aylık, 3 ayda bir ve 6 ayda bir olarak tahsil edilmektedir.

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi, Rekabet Kurumu’nun 01.08.2002 tarih ve 02-46/563-229 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca işlem yapılmaktadır. 2014 yılı Aralık ayında, 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak tahsil edilmektedir.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ HANGİ DURUMLARDA ALINMIYOR?

- En az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermek,

- Düzenli kullanılan ticari hesaplar sınıfına girmiş bir vadesiz hesap kullanmak,

- Maaş anlaşması ile banka müşterilerinin maaşlarının yattığı vadesiz hesaplar,

- Birden fazla Avans Hesabı olan müşterilerin, en yüksek pozitif bakiyeli olan vadesiz hesabı dışındaki avans hesap tanımlı vadesiz hesapları,

- Birikimli Mevduat sahibi müşterilerin düzenli ödemelerin yapıldığı vadesiz TL/USD/EURO hesaplar,

- 25 yaşında ve daha küçük müşterilere ait Harçlık Hesapları (Garanti Bankasında)

- Vadesiz Altın Hesapları,

- Yeniden yapılandırılmış (ödeme planı değişikliği ya da yeni kredi kullandırımı) sorunlu kredilerin ödeme hesaplar.

2018 HESAP ÜCRETİ ALAN BANKALAR VE HESAP İŞLETİM ÜCRETİ BEDELLERİ

Hesap işletim ücretleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. İşte o bedeller;

- İş Bankası Hesap İşletim Ücreti: 108 lira (yılda iki kez 54 lira)

- Fibabanka Hesap İşletim Ücreti: 88,20 TL (aylık 7,35 lira)

- Akbank Hesap İşletim Ücreti: 132,60 lira (yılda iki kez 66,30 lira)

- QNB Finansbank Hesap İşletim Ücreti: 150 lira (3 ayda bir 38,25 lira)

- Vakıfbank Hesap İşletim Ücreti: 96 lira (aylık 8 lira)

- Halkbank Hesap İşletim Ücreti: 78 lira (aylık 6,50 lira)

- Yapı kredi Hesap İşletim Ücreti: 129 lira (yılda iki kez 64,50 lira)

- Ziraat Bankası Hesap İşletim Ücreti: 80 lira (3 ayda bir 20 lira)

- Garanti Bankası Hesap İşletim Ücreti: 134,44 lira (yılda iki kez 67,22 lira)

- ING bank Hesap İşletim Ücreti: 128,40 lira (aylık 10,70 lira)

- HSBC Hesap İşletim Ücreti: 128,40 lira (aylık 10,70 lira)

- Denizbank Hesap İşletim Ücreti: 138,96 lira (aylık 11,58 lira)

- TEB Hesap İşletim Ücreti: 116 lira (3 ayda bir 29 lira)

- Abank Hesap İşletim Ücreti: 82,36 lira (3 ayda bir 20,59)

- Anadolu Bank Hesap İşletim Ücreti: 117 TL (aylık 9,75)

2018 HESAP ÜCRETİ ALMAYAN BANKALAR

- Finansbank “enpara ”
- Kuveyt Türk “Senin Bankan”
- Yapı Kredi Nuvo
- Albaraka Türk Bankası
- Türkiye Finans Bankası

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.