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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden ikinci fragmanı yayınlandı. İşte başrollerinde, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerin bulunduğu dizinin son bölümü ve fragmanı hakkında dikkat çeken detaylar...

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  • Heyecan dorukta! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

    OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanından detayları ve 10. son bölümünde yaşanan gelişmeleri haberimizde derledik. İşte Yalı Çapkını 11. bölümde yaşanacaklar...
  • Heyecan dorukta! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

    "SEN NE ANLARSIN Kİ MUTLULUKTAN ACI LAZIM SANA"

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü heyecan ile beklenirken tanıtımda bazı detaylar gündeme geldi. İlk defa kameralar karşısına çıkan Seyran ve Ferit'in arasında geçen diyalog dikkat çekti. Ferit Seyran'a seni mutlu etmek için yapıyorum tüm bunları derken Seyran bunları yapmana gerek yoktu der ve bunun karşılığında Ferit "Sen ne anlarsın ki mutluluktan acı lazım sana cümlesini kurar."
  • Heyecan dorukta! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

    "YAPTIĞIN HER ŞEY BENİ SEYRANIMA DAHA ÇOK BAĞLIYOR"

    Seyran'a yakın olmak için yalıda işe başlayan Yusuf'un hareketleri Ferit'i kızdırır. Ferit, Yusuf'tan hesap sormaya gittiğinde "Yaptığın her şey beni Seyranıma daha çok bağlıyor" cümlesini duyar. Bunun karşılığında Ferit ise "Kork benden" yanıtını verir.
  • Heyecan dorukta! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

    YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. 
  • Heyecan dorukta! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

    Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.
  • Heyecan dorukta! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: "Gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır"

     Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

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