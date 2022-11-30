"SEN NE ANLARSIN Kİ MUTLULUKTAN ACI LAZIM SANA"

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü heyecan ile beklenirken tanıtımda bazı detaylar gündeme geldi. İlk defa kameralar karşısına çıkan Seyran ve Ferit'in arasında geçen diyalog dikkat çekti. Ferit Seyran'a seni mutlu etmek için yapıyorum tüm bunları derken Seyran bunları yapmana gerek yoktu der ve bunun karşılığında Ferit "Sen ne anlarsın ki mutluluktan acı lazım sana cümlesini kurar."