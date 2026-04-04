Tosunun şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu
Kütahya ahırın çatısındaki boğa heykelini gerçek sanan tosun, sosyal medyada gündem oldu
Giriş: 04.04.2026 - 15:15
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir ahırın çatısındaki boğa heykelini gerçek sanan tosunun korkup kaçtığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Besici Süleyman Yolcu, 2 yaşındaki Holstein cinsi kurbanlığını dolaşması için dışarı çıkardığını belirterek, "Ahırın çatısındaki boğa heykelini görünce bir süre dikkatle baktı, ardından ürkerek geri kaçtı. O anları cep telefonumla kaydedip sosyal medyada paylaştım. Videonun bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum" dedi.
