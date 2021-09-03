2021-2022 Akademik yılı için gün sayan öğrenciler YÖK Başkanı tarafından duyurulan hibrit eğitim modelini araştırıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar "Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar" dedi. İşte merak edilenler...

HİBRİT NE DEMEK?

Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor. Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise şöyle:

İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Özvar, bu yıl üniversitelerde derslerin yüzde 40'ının online işleneceğini, derslerin hangilerinin online hangilerinin yüz yüze yapılacağının ise üniversitelerin uhdesinde olan bir karar olduğu açıkladı.

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.