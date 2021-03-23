'Olağanüstü adım atılmayacak' 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Habertürk canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde asla olağanüstü bir toplantı yapmayacağını söyledi. Bulut ''Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum olağanüstü bir adım yok. Bunu söylerken Sayın Cumhurbaşkanımızın da Merkez Bankası Başkanı'nın da bilgisi var'' dedi.

'ÇOK CİDDİ SPEKÜLASYON YAPILIYOR'

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı olduğunun altını çizen Bulut, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri, o konuda konuşmak sadece sayın Cumhurbaşkanımıza ait yani cumhurbaşkanımızın ekonomi vizyonu doğrultusunda mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Yarın 2023 vizyonunu açıklayacak zaten. Bugün reform paketi açıklanacak'' dedi.

''Çok ciddi spekülasyon yapılıyor'' diyen Bulut sözlerine şöyle devam etti: ''Özellikle Youtube kanallarında, başka kanallarda Türkiye ile ilgili kara günler çiziliyor, kriz senaryoları çiziliyor, olağanüstü önlemlerin alınacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası başkanından aldığım son bilgiler doğrultusunda, Merkez Bankası asla olağanüstü bir toplantı yapmayacak. Serbest piyasa şartları neyi gerektiriyorsa, 20 yılda nasıl serbest piyasa ile ilgili adımlar atıldıysa, dünyayla entegre, bankalarla entegre, vatandaş ile entegre adımlar atılmaya devam edilecek. Profesör sıfatı taşıyan biri ekranlara çıkmış yok olağanüstü toplantı yapılacak, yok faiz 10 puan birden indirilecek, bunların hepsi yalan."

'VATANDAŞ 7.5 MİLYAR DOLAR SATTI'

Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaşların 7.5 milyar dolar sattığını kaydeden Bulut Şöyle devam etti: ''Şu anda vatandaş inanılmaz itibariyle de 7.80'in üzerinde döviz satıyor. Vatandaş tam tersi döviz almak için değil satmak için değerlendiriyor. Piyasada vatandaşın güveni olduğunu görüyorum. Dün akşam itibariyle vatandaş 5.1 milyar dolar dolar sattı. Şirketler de 2.5 milyar dolar sattı. O kadar spekülasyon yaptılar ama vatandaş 7.5 milyar dolar sattı. Özel şirketlerin 280 milyar dolar, kamunun şu kadar bu kadar borcu var yani özel şirketler acil 280 milyar dolar borç ödeyecekse 2.5 milyar dolar neden 7.93'ten sattı. 8 TL'nin üzerinde zaten inanılmaz satış gerçekleşti. Diyorlar ki 8.48'den pazar akşamı Endonezya'dan 1.5 milyar dolar talep geldi 8.48'den kamu bankaları bunu sattı. Bu iftirayı atarken aslında bizim nasıl iyi bir şey yapmış olduğumuzu söylüyorlar. 8.48'den 1.5 milyar doları sattıysak 7.70'ten geri aldıysak ne kadar kâr etmişizdir acaba bunu düşünüyorlar mı. İftira atanın bile bir bilgi seviyesinin olması lazım.''

Hiçbir şekilde olağanüstü bir adım atılmayacağını vurgulayan Bulut ''Olağanüstü bir toplantı, karar Türkiye'nin bankalar ile ilgili düzenleme, sermaye kontrolü, sermayelere sınır getirmesi o, bu, çıkış-giriş bunların hepsi külliyen yalandır, spekülasyondur bunların hiçbiri yapılmadı bundan sonra da yapılmayacak'' dedi.

'BORSA İLE İLGİLİ TÜRKİYE'YE KARŞI ATAK VAR'

Borsa ile ilgili Türkiye'ye karşı atak olduğunu söyleyen Bulut ''Bütün gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir atak var. Borsa'da bir miktar satış var. 38 binlerden 138 binlere prim yapmış borsanın da bir miktar realize olması doğaldır. Ne oldu Türkiye'de şirketler mi battı pazar itibariyle, Türkiye'deki şirketlerin değeri mi düştü pazartesi sabahı itibariyle. Spekülatif bir saldırı var ciddi anlamda piyasa değerlerinde aşağı doğru bir hareket var. Bu da geçecek ve bu dalgalanma oturacak.'' ifadesini kullandı.

'DÜŞÜK FAİZ HEDEFİMİZ'

''Düşük faiz hedefimiz. Ekonominin büyümesi için düşük faize ihtiyaç var'' diyen Bulut sözlerine şöyle devam etti: ''O zaman ne yapacağız? Hep birlikte yapacağız öğretmen de, işçi de sanayici de yapacak. Burada önemli olan şu geçmişte ülkeyi yüksek faize sıcak faize teslim edip çok güzel bakanlık yapanlar oldu. Bugün de çıkıp konuşuyorlar şunu bunu yaptık .Öyle tek taraflı çıkmayın varsa cesaretiniz karşılıklı çıkıp konuşalım geçmişte neler yaptınız. Türkiye'yi yüksek faiz seline bırakırsınız arkasından geçersiniz yabancıların Türkiye'nin kaynaklarını nasıl dışarıya aktardığını birlikte seyredersiniz yabancılar sizi bakan olarak el üstünde tutar. Bu ülkeye ihanettir. Ülkeyi faiz seline bırakıp bir başarı gibi pazarlamak bir başarı değil.

'EKONOMİNİN GERÇEKLERİNDEN KOPMADAN FAİZİ DÜŞÜRMEK GEREKİR'

Ekonominin gerçeklerinden kopmadan, ekonominin bize verdiği sinyallere uyarak faizi gerekli şartlarda düşürmek için her türlü çalışmayı yapalım. Neden faiz hemen aşağı indirilmiyor? Çünkü serbest piyasaya inanıyoruz. Çünkü ekonominin bize verdiği mesajlara inanıyoruz, sayın cumhurbaşkanın ekonomik vizyonunda atılması gereken adımların olduğunu düşünüyor ve buna inanıyoruz. Yoksa tamam yaptık toplantıyı indirdik hiçbir anlamı olmaz. Öyle bir düşüşten bahsetmiyoruz. Merkez Bankası Başkanının açıklamasını herkes dikkatli okusun. Merkez Bankası Başkanı, faiz politikamız değişmez değişmez demiyor, hareket tarzımız değişmez diyor.''

'REZERVLERİN EKSİDE OLDUĞU YALAN'

Bulut ''Türkiye'nin ne zaman 128 milyar dolar satılabilir rezervi oldu. İftira atmanın bir bilgi seviyesi, onu vardır. Türkiye'nin 2020 yılı tablosuna baktığınız zaman cari açık, vatandaşın içerden talep ettiği dolar, şirketlerin kredi finansmanı hepsi üst üste konunca 90 küsur milyar dolar döviz ihtiyacı oldu. Bu da Türkiye tarafından karşılandı. Rezervlerin ekside olduğu yalandır'' dedi.

Önümüzdeki yaz döneminde borç ödemelerinde bir sıkıntı olmayacağını öngören Bulut şunları kaydetti: ''Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor, yeni bir paradigma var. Bundan 10 sene sonra en değerli ne olacak? Altın mı, kripto para mı, Euro mu, dolar mı, döviz mi, yoksa tarla mı? 10 sene sonra ABD Doları olacak mı, Euro var olacak mı? Bir kripto para hepsinin yerine geçmeyecek mi? Ulus devletler, Merkez Bankaları varlıklarını koruyabilecek mi? Bütün bunlar ortaya çıkan paradigmada tartışılması gereken konular. En önemli şey gelecekte tarım arazisi, su ve coğrafya. Türkiye ciddi anlamda bu konularda avantajlı. Türkiye'ye yatırım devam edecek ama sıcak para yatırımcısı, faizci değil. Fabrika kuran, yeni hareket yapmak isteyen, yeni merkezler açmak isteyen bir çok talep var.''