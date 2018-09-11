Muharrem ayı Müslümanlar tarafından önemli bir aydır. Bu ayın içerisinde hem Hicri Yılbaşı hem de Aşure günü yer alıyor. Hicri Yılbaşı bu yıl 11 Eylül yani bugüne denk geliyor. Sevdiklerinize göndereceğiniz Hicri Yılbaşı kutlama mesajlarını sizler için hazırladık. İşte Hicri Yılbaşı kutlama mesajları ve bugünün önemi...

HİCRİ YILBAŞININ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicri Yıl” denir.

Dünya'da geçerli olan 2 çeşit takvim vardır, birisi Miladi bu Hz. İsa'nın doğumu diğeri ise Hicri Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesidir. Miladi takvimine göre yılbaşı 1 Ocak'tır. Hicri takvim'e göre ise Yılbaşı 1 Muharrem'de başlar. Hicri Takvim başlangıcı Hz. Ömer devrinde kabul olunmuştur.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü yani onuncu gün adından da anlaşılacağı üzere Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk gelmektedir. 2018 yılında ise Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmektedir.

HİCRİ YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI

*Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Yeni yılımız mübarek olsun.

*Hicri Yılbaşı mesajları Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

*Hicri Yılbaşı mesajları Allah Azzeve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

*Hicri Yılbaşı mesajları Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

*Hicri Yılbaşı mesajları Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

*Hicri Yılbaşı mesajları Yüce Allah; hepimizin yar ve yardımcısı olsun!

*Hicri Yılbaşı mesajları Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

*Hicri Yılbaşı mesajları Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

*Hicri Yılbaşı mesajları Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

*Hicri Yılbaşı mesajları Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

*Hicri Yılbaşı mesajları Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

*Hicri Yılbaşı mesajları Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

*Hicri Yılbaşı mesajları Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

*Hicri Yılbaşı mesajları Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

*Hicri Yılbaşı mesajları Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

*Hicri Yılbaşı mesajları Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

*Hicri Yılbaşı mesajları Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

*Hicri Yılbaşı mesajları Tüm İslam Alemi'nin hicri yeni yılı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!

*Hicri Yılbaşı mesajları Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar. Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

*Hicri Yılbaşı mesajları Hicri Yeni Yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!

*Hicri Yılbaşı mesajları Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni hicri yılınız mübarek olsun.

*Hicri Yılbaşı mesajları Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın!Hayatımızın hicretleri,bedirleri,uhudları,hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

*Hicri Yılbaşı mesajları Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

*Hicri Yılbaşı mesajları Bütün İslam Alemi'nin ve sadakat aleminin Hicri Yeni Yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

*Hicri Yılbaşı mesajları Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed'e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun!

*Hicri Yılbaşı mesajları Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

*Hicri Yılbaşı mesajları Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle hicri yılınız mübarek olması dileğiyle.

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