Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle buluştu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan takımların talebi doğrultusunda gündeme ilişkin toplantı gerçekleştirildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Haluk San, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve ligde yer alan takımların temsilcileri katıldı.
Toplantıda, gelir kaynaklarının artırılması ve pazarlama projeleri değerlendirildi.