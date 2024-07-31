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        Haberler Spor Basketbol STBL Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle buluştu - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle buluştu

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:35
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        Hidayet Türkoğlu, BSL temsilcileriyle buluştu
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan takımların talebi doğrultusunda gündeme ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Haluk San, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve ligde yer alan takımların temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, gelir kaynaklarının artırılması ve pazarlama projeleri değerlendirildi.

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