Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde iyi sonuçlar almaya başladıklarını ancak takımda geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü sahasında Altay ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, ligdeki Akhisarspor mücadelesinde takımlarına destek veren taraftarlara teşekkür etti.
Taraftarın 12'nci adam gücünü iyi hissettirdiğini ifade eden Karaman, "Temennimiz bundan sonraki maçlarda dolu statta oynamak. Takımın başarısıyla birlikte 12. adamın gücünü daha güzel hissedeceğiz." dedi.
Kayserispor'un devre arası kampıyla birlikte kendisini daha da geliştireceğine inandıklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:
"Türkiye'de skor önemli ama çok iyi maçlar çıkarıp da kaybedebiliyorsunuz. Takımın nasıl mücadele ettiğine, ne yaptığına kimse bakmıyor. Bizim de skorlarla birlikte geliştirmemiz gereken, çalışmamız gereken teknik anlamda çok şey var. O eksiklerimizi de inşallah Erzurumspor maçını geçip kampta tamamlayıp daha farklı olmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, bu süreçte her takım her şeyi yaşayabilir. Zaman zaman çıkış yapan takımlar, zaman zaman da 4-5 maç farklı yenilgi alabiliyorlar. Benden önceki istatistiğe baktığımızda da son 4 maçta 13 gol yemişiz, bir tane penaltıdan gol atabilmişiz. Son iki maçın istatistiğine bakıyorsun 2 maçta 6 puan aldık, gol yemedik."
Altay maçına ilişkin soru üzerine de Karaman, "Zaten arkadaşlar deplasmanda avantajlı bir skor elde ettiler ama futbol futboldur, çıkıp kendi evimizde en güzel şekilde maçı tamamlayıp lige odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
ANTREMAN
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular salona geçerek burada kondisyon ve dayanıklılık, diğer futbolcular ise yarı sahada topla kontrol pas çalışması yaptı.
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