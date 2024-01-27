Hikmet Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Hikmet Taşdemir, Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı. Taşdemir'in cenazesine katılan oyuncu arkadaşı Mehmet Yüksel, "Sinema camiasında bir vefasızlık var. Şu an burada bir tek Gani ağabey var. Bir de ben varım. Çok üzüldüm" dedi
Türk sinemasının ünlü karakter oyuncularından Hikmet Taşdemir, 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden durumunun ağırlaşması nedeniyle Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Hikmet Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen 25 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Taşdemir, Silivri'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hikmet Taşdemir'in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sinema oyuncusu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata, oyuncu Mehmet Yüksel, komşuları ve yakınları katıldı.
Hikmet Taşdemir'in cenazesi Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Fenerköy Mezarlığı'na götürüldü.
Cenazeye katılanlardan sinema yönetmeni ve oyuncusu Gani Rüzgar Şavata, "Yeşilçam'ı var edenlerden biriydi, son karakter oyuncularından biriydi. Son kılavuzdu, o da gitti. Sinema tarihimize baktığınızda Cüneyt Arkınları, Yılmaz Güneyleri, Ayhan Işıkları var edenler bu karakter oyuncularıydı. Herkes bunların üzerinde uzamış, bunların üzerinde yürümüştür. Ben naçizane sinema oyuncu, yönetmeni ve senaristiyim. Ancak biz bunlardan feyz aldık. Sinemayı bunlarla öğrendik. Hikmet Taşdemir'e gelince, çizdiği karakterler, aldığı görevler çok önemliydi. Gelinen nokta o ki bugün kimse yok. Diyeceksiniz ki sinemada kimse kalmadı. Evet bizim devrimizden kimse kalmadı ama bunlardan feyz alıp, bunlardan yola çıkan bundan sonraki nesil, burada olmalıydı. Hikmet Taşdemir sıradan bir şahsiyet değildi. Bugün evimizde televizyonlarda izlediğimiz sinemamızın mihenk taşlarından biriydi. Her filmde bir karakter yapısı vardı. Hatta Kemal Sunalları bile var edenler bunlardı. Onun için üzüntülüyüm, üzgünüm. İsterdim ki herkes burada olsun" ifadelerini kullandı.
Hikmet Taşdemir'in eski rol arkadaşı Mehmet Yüksel ise üzgün olduğunu belirterek; "Ben Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriyim. Rahmetlinin yeri doldurulamaz. Hikmet ağabeyle 'Battal Gazi' gibi dönem filmlerinde çok çalıştık. En son İzzet Altınmeşe'nin çektiği 'Dertli Pınar' filminde beraber çalıştık. Güzel bir insandı. Sinema camiasında bir vefasızlık var. Şu an burada bir tek Gani ağabey var. Bir de ben varım. Gerçekten çok zor oldu, ben çok üzüldüm" dedi.
Hikmet Taşdemir; 9 Nisan 2022'de yaptığı açıklamada Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını belirtmişti.
Hikmet Taşdemir; "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah, rahmet eylesin. Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan, Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" sitem etmişti.
Hikmet Taşdemir, 1942'de Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı.