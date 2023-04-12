Hilal Altınbilek: Çok mutluyum

ARTIK KAÇMIYORLAR



Ayrıca ilk kez beş ay önce objektiflere yansıyan ve görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan aşıklar, bu kez karşılarında basın mensuplarını görünce gülümsemişti.



Altınbilek, muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz tekrar hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna gülümseyerek, "İyi geceler" demekle yetinmişti. İkili, ardından eğlenmek için mekana giriş yapmıştı.