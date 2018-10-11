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Hilal Altınbilek kimdir? Bir zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek kaç yaşında?

Hilal Altınbilek kimdir? Bir zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle birlikte gündeme geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Hilal Altınbilek izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek kimdir?

11.10.2018 - 17:39 | Güncelleme:

Son dönemin ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek güzelliği ve yeteneği ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Karagül dizisinde rol alan oyuncu kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in hayatına dair tüm detaylar...

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde Engin Akyürek’in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

HİLAL ALTINBİLEK'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018
Bir Zamanlar Çukurova (Dizi) – 2018
Hayatımın Aşkı (Nil) (Dizi) – 2016
Karagül (Özlem) (Dizi) – 2013 – 2015
Derin Sular (İrem) (Dizi) – 2011

 

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