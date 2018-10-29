Başrolünde oynadığı 'Bir Zamanlar Çukurova'nın büyük ilgi gördüğü Latin Amerika ülkelerinde önemli bir hayran kitlesi edinen oyuncu, gelen davet üzerine bu yazı Kolombiya, Paraguay, Peru, Uruguay ve Şili gezileriyle geçirecek.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, hem hayalini kurduğu Güney Amerika turunu yapacak hem de medya ve söyleşi etkinliklerine katılarak hayranlarıyla buluşacak.

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