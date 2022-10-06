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Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi!

Philip Schneider ile 2018 yılında evlenen Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu. "Uzun zamandır istediğim bir şeydi" diyen Oscar ödüllü aktris, ikiz bebek beklediğini açıkladı

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  • Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi! - Magazin haberleri

    'Milyonluk Bebek', 'Erkekler Ağlamaz' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank'tan müjdeli haber geldi.
  • Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi! - Magazin haberleri

    Philip Schneider ile mutlu bir evlilik sürdüren Swank, katıldığı 'Good Morning America' adlı programda hamile olduğunu açıkladı.
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    "İKİ ÇOCUK ANNESİ OLACAĞIM"

    İkiz bebek beklediğini söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" dedi.
  • Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi! - Magazin haberleri

    Program için çiçekli bir elbise giyen ünlü aktris, ayrıca yayından birkaç saat önce New York sokaklarında objektiflere yansıdı.
  • Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi! - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Hilary Swank, böylelikle hamile haliyle ilk kez görüntülenmiş oldu.
  • Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi! - Magazin haberleri

    2018 YILINDA EVLENMİŞTİ

    2016 yılında birlikteliklerini duyuran Hilary Swank ile Philip Schneider çifti, 2018'de nikah masasına oturmuştu. 
  • Hilary Swank'tan ikiz bebek müjdesi! - Magazin haberleri

    OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

    Swank, 'Milyon Dolarlık Bebek' (2004) ve 'Erkekler Ağlamaz' (1999) ile Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Splash News.

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