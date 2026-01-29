Paris Hilton, soyadından dolayı ailesinden torpilli bir çocuk olmadığını, kendi varlığını zor yoldan kurduğunu herkesin bilmesini istiyor. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Hilton, ailesinin ünlü ismine rağmen, moda, güzellik ve eğlence sektöründeki milyar dolarlık işinin tamamen kendi emeğiyle kurulduğunda ısrarlı.

Ebeveynleri Rick ve Kathy Hilton, Hollywood çevrelerinde tanınmış olsa da, 400 milyon dolarlık servet sahibi Paris Hilton, varlığının miras yoluyla değil, çalışarak inşa edildiğini söyledi.

"16 YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

Soyadını taşıyan ünlü otel zinciri 2007 yılında satıldı ve uzun zamandır halka açık bir şirket olarak işlem görüyor. Paris Hilton'un Büyükbabası Barron Hilton, 2019'da hayatını kaybettiğinde, servetinin yüzde 97'sini mirasçılarına değil, hayır kurumlarına bırakmıştı.

Yeni röportajında, "18 yaşımdan beri ailemden hiçbir şey almadım" diyen Paris Hilton, "16 yaşımdan beri çalışıyorum. Her şeyi kendi başıma yaptım" ifadesini kullandı.

Dört yıldır girişimci Carter Reum ile evli olan Hilton, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Phoenix ve 2 yaşındaki kızı London'la anneliği tattı. Ünlü yıldız, kendi çocuklarına ne kadar destek vermeyi planladığı sorulduğunda, "Çocuklarınızı şımartırsanız, onları mahvedersiniz. Bu, eşimle sık sık konuştuğumuz bir konu" dedi. Hilton, "Onlara en güzel hayatı vermek ve onları mutlu etmek istiyoruz, ama aynı zamanda onlara çalışma ahlakı da aşılamak istiyoruz" diye ekledi.