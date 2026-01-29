Paris Hilton ailesinden torpilli olmadığını söyledi: Miras değil, alın teri
Paris Hilton, zenginliğinin ve iş girişimlerinin tanınmış ailesinin soyadından kaynaklandığı yorumuna tepkili: 18 yaşımdan beri ailemden hiçbir şey almadım, 16 yaşımdan beri çalışıyorum
Paris Hilton, soyadından dolayı ailesinden torpilli bir çocuk olmadığını, kendi varlığını zor yoldan kurduğunu herkesin bilmesini istiyor. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Hilton, ailesinin ünlü ismine rağmen, moda, güzellik ve eğlence sektöründeki milyar dolarlık işinin tamamen kendi emeğiyle kurulduğunda ısrarlı.
Ebeveynleri Rick ve Kathy Hilton, Hollywood çevrelerinde tanınmış olsa da, 400 milyon dolarlık servet sahibi Paris Hilton, varlığının miras yoluyla değil, çalışarak inşa edildiğini söyledi.
"16 YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"
Soyadını taşıyan ünlü otel zinciri 2007 yılında satıldı ve uzun zamandır halka açık bir şirket olarak işlem görüyor. Paris Hilton'un Büyükbabası Barron Hilton, 2019'da hayatını kaybettiğinde, servetinin yüzde 97'sini mirasçılarına değil, hayır kurumlarına bırakmıştı.
Yeni röportajında, "18 yaşımdan beri ailemden hiçbir şey almadım" diyen Paris Hilton, "16 yaşımdan beri çalışıyorum. Her şeyi kendi başıma yaptım" ifadesini kullandı.
Dört yıldır girişimci Carter Reum ile evli olan Hilton, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Phoenix ve 2 yaşındaki kızı London'la anneliği tattı. Ünlü yıldız, kendi çocuklarına ne kadar destek vermeyi planladığı sorulduğunda, "Çocuklarınızı şımartırsanız, onları mahvedersiniz. Bu, eşimle sık sık konuştuğumuz bir konu" dedi. Hilton, "Onlara en güzel hayatı vermek ve onları mutlu etmek istiyoruz, ama aynı zamanda onlara çalışma ahlakı da aşılamak istiyoruz" diye ekledi.
"Böylesine inanılmaz iş insanlarından çok şey öğrenme fırsatı bulduğum bir aileden geldiğim için çok şanslıyım" diyen Hilton, "Ancak prestijli ailelerden gelen birçok insan gördüm. Hayatlarında bir gün bile çalışmamışlar ve ne kadar mutsuz olduklarını gördüm. Her şey onlara hazır verildiği için hayatta hiçbir tatmin bulamıyorlar" ifadesini kullandı.
2000 yılında modellik yapmaya başlayan Hilton, arkadaşı Nicole Richie ile birlikte rol aldığı realite dizi ile tanındı. O zamanki erkek arkadaşı Rick Salomon ile 2003 yılında sızdırılan ve daha sonra '1 Night in Paris' (2004) olarak yayınlanan seks kaseti dünya çapında tanınan bir isim haline gelmesine neden oldu. Arka arkaya pek çok realite şovda yer alan Hilton, 2012 yılından beri DJ olarak sahne alıyor.
Forbes, Hilton'ı 2004, 2005 ve 2006 yıllarında 'Celebrity 100' listesine dahil etti ve 2006 ile 2008 yıllarında onu en 'abartılmış' ünlü olarak sıraladı. Hilton, medya şöhretini birçok ticari girişime dönüştürdü. Kendi şirketi aracılığıyla yayın medyası için içerik üretti, 11:11 Media adlı şirketini 1 milyar dolarlık değere ulaştırdığını açıkladı. Bugüne dek güzellik ve kozmetik alanında çeşitli ürün serileri piyasaya süren Hilton, dünya çapında birçok butik ile Filipinler'de bir şehir plaj kulübü açtı.