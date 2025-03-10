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        Haberler Dünya Hindistan-ABD seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndü | Dış Haberler

        Hindistan-ABD seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndü

        Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:07
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        Hindistan-ABD seferini yapan uçakta bomba ihbarı
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        Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait yolcu uçağının tuvaletinde ABD seferi sırasında "bomba ihbarı" içeren not bulunması sebebiyle Mumbai'ye döndüğü bildirildi.

        Hindustan Times gazetesinin haberine göre Air India'dan yapılan açıklamada, "AI119" sefer sayılı uçağın Mumbai'den ABD'nin New York kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

        Sefer sırasında uçağın tuvaletinde "bomba ihbarı" içeren notun bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunun üzerine güvenlik protokollerine uygun şekilde Mumbai'ye dönme kararının alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, uçağın detaylıca incelendiği, durumun kontrol altında olduğu ve uçuşun yarına ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

        Benzer şekilde, 2024'te bomba ihbarları yapılan Hindistan merkezli hava yolu şirketlerine ait uçaklardan bazılarının seferleri durdurulmuş, bazıları acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

        Hindistan yönetimi, asılsız ihbarda bulunanların "uçuşa yasaklılar" listesine alınması ve uçaklardaki hava polislerinin sayısının artırılması da dahil bir dizi adım atmayı düşündüğünü açıklamıştı.

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