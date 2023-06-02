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Hindistan'da Kalküta'dan Chennai'ye giden Coromandel Ekspresi raydan çıkarak karşı raydan gelen yük treniyle çarpıştı. Yerel basına gelen bilgilere göre en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Birçok kişinin hala mahsur kaldığı belirtildi.

Başbakan Narendra Modi bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, "Mümkün olan tüm yardım sağlanıyor" dedi.

Yetkililer, çok sayıda yaralının hastanelere sevk edildiğini söylerken, "Kharagpur ve diğer yakın istasyonlardan demiryolu kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" dendi.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.