Indian Express'in edindiği bilgilere göre, Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpıştı. Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.