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Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 2 Haziran günü meydana gelen ölümcül tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığı bildirildi. Kazada 900'den fazla kişi yaralanırken, tren kazasına sinyal hatasının yol açtığı düşünülüyor

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AA / HABERTURK.COM
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Hindistan'ın Orissa eyaletinde 300'den fazla kişi öldüğü tren kazasına ilk incelemelere göre sinyal hatasının yol açmış olabileceği belirtildi.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında 2 Haziran günü yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Kazada, 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    KAZAYA SİNYAL HATASI YOL AÇMIŞ OLABİLİR

    Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya "sinyal hatası"nın yol açmış olabileceği ifade edildi.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Indian Express'in edindiği bilgilere göre, Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpıştı. Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.

     

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda, hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi de iptal edildi.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaştı.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

     

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

     
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

     

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

    Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!
  • Hindistan'da son 20 yılın en büyük tren kazası: Ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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