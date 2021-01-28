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Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi polisle çatıştı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği protestolarda, 200 kişi gözaltına alındı. 300'den fazla polis de yaralandı.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi polisle çatıştı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği protestolarda, 200 kişi gözaltına alındı. 300'den fazla polis de yaralandı.

Çiftçilerin liderleri, çatışmadan, eylemcilerin arasına karışan "şiddet yanlısı bazı kişileri" sorumlu tuttu ve barışçıl bir gösteri yapmak istediklerini söyledi.

Gözaltına alınanlar "karışıklık çıkarmak", "kamu malına zarar vermek" ve "kolluk güçlerine saldırmak"la suçlanıyor. Şimdiye kadar 22 polisin şikayette bulunduğu bildirildi.

Çiftçiler dünkü protestolarda şehir merkezi girişindeki polis barikatlarını geçmiş ve "Kızıl Kale" adı verilen tarihi kaleyi işgal etmişti.

Polisten bugün yapılan açıklamada, protestocuların sokakları terk ettiği ve Delhi'de durumun normale döndüğü belirtildi.

- Getty Images

Eylemler, 26 Ocak 1950'de Hindistan'da anayasanın kabul edildiği Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlendi.

Protestocu çiftçileri temsil eden Samyukta Kisan Morcha isimli organizasyon, ortaya çıkan şiddeti kınadıklarını ve kendilerini şiddet yanlılarından ayırdıklarını duyurdu.

- EPA

Eylemlerin arkasındaki çiftçi birlikleri, yeni tarım yasalarına karşı protestoların devam edeceğini de belirtti.

Çiftçilerin sözcüleri, polisin eylemcileri provoke ederek şiddete neden olduğunu da belirtiyor. Sözcülerden Kawalpreet Singh Pannu, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir eyleme saldırdığınız zaman bunlar yaşanır. Burada bitmeyecek. Hareketimiz ve mesajımız daha da güçlenecek" dedi.

Hükümet söz konusu reformların sektörün yararına olduğunu savunsa da çiftçiler bu yasalar neticesinde gelirlerinin azalacağını ve yoksullaşmanın artacağını belirtiyor.

Yeni tarım yasalarının geri çekilmesini isteyen çiftçiler geçen Kasım ayından bu yana başkent Delhi'de eylemler düzenliyor.

Yeni yasalar, satış, fiyatlama ve tarım ürünlerinin stoklanması konusunda uzun süredir Hintli çiftçileri koruyan düzenlemelerin gevşetilmesini getiriyor.

Çiftçiler, yeni düzenlemelerin serbest piyasanın yararına, kendilerinin ise zararına olacağı görüşünde.

Pazarlık güçlerinin azalacağını savunan çiftçiler, özel sektör karşısında savunmasız kalacaklarını belirtiyor.

Birçok ekonomist ve uzman Hindistan'da tarımın reforma ihtiyaç duyduğunu belirtse de, hükümeti eleştirenler söz konusu reformların çiftçilere danışılmadan yapılmasına karşı çıkıyor.

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