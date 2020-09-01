AA

Dönmez, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'ın da pek çok ülke gibi sorunlar yaşadığını ifade etti.

Hindistan'ın kendi kendine yetebilen tarıma dayalı ekonomisi, dinamik ve genç nüfusuyla birçok ülkeye göre daha rahat bir geçiş süreci yürüttüğünü belirten Dönmez, pandeminin ağır şartları ve ekonomiye olası maliyeti sebebiyle Hindistan'ın dış ülkelere tamamen açılmasının kısmen gecikmiş olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye ve Hindistan arasında sivil havacılığın yakın zamanda yeniden açıldığını hatırlatarak, "Normalleşmeyle birlikte 2 yıldır üst üste yüzde 100 artarak 300 bin turist sayısına ulaştığımız Hindistan ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanacağına inanıyoruz." dedi.

Hindistan'ın, Ticaret Bakanlığı'nın İhracat Ana Planı'ndaki 17 hedef ülke arasında bulunduğunu anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Ülkemizle Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, son yıllarda ivme kazansa da sahip olunan potansiyeli maalesef yansıtmıyor. Halihazırda 8,5 milyar dolar seviyesinde yer alan ticaret hacmimizde hedef 20 milyar dolara ulaşmak olmalı. Bununla birlikte son 5 yılda ülkemizin Hindistan'a ihracatının artmasında makineler, çimento ve inorganik kimyasallar ihracatının yaklaşık 1,3 kat artması etkili olurken, enerji ihracatının ise 2013 yılında 18 milyon dolar iken, 120 milyon dolar seviyesine yükseldiğini ifade etmek isterim. Ayrıca, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve ve sebze ihracatımızda geçmiş yıllara göre büyük artış kaydettiğimizi de eklemek gerekir. DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi üyelerimiz arasında yer alan ve ülkede önemli işlere imza atan firmalarımız da bizleri gururlandırıyor. Eminim ki daha da büyük işlere imza atılarak ticaret ve yatırım ilişkilerimiz hız kazanacaktır."

"Hindistan'da iş yapmak isteyen Türk iş insanlarımızın önünü açıyoruz"

Tevfik Dönmez, Türkiye'nin Hindistan'dan ithalatının büyük bir kısmının ham madde ihtiyacından kaynaklandığını vurgulayarak, Hindistan ile Türkiye ticaretinde sağlık, gıda ve inşaat sektörlerinin potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak, hedef sektörlerde, Hindistan pazarına giriş yapmak isteyen firmaları yerinde destekleyerek ve doğru iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlayarak ikili ticaret hacmini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek istediklerini aktaran Dönmez, "Hem ülkemize hem Hint dostlarımıza fayda sağlayacak kazan-kazan stratejileri geliştirme yolunda çalışmalarımızı çok çeşitli faaliyetlerle ve yaptığımız anlaşmalarla sürdürüyoruz. İkili ticarette en çok sorun yaratan konuları da NBD Emirates ile gerçekleştirdiğimiz iyi niyet anlaşmasında açık bir şekilde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak, NBD Emirates Bankası ile önemli bir iyi niyet anlaşması imzalamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlaşma ile Türkiye'de 15 yerli kamu ve özel bankasıyla ilişkileri bulunan ve Hindistan'ın Mumbai şehrinde 2017 yılından beri ticari bankacılık faaliyetleri yürüten NBD Emirates Bankası'yla iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım atılmış oldu. İş konseyi olarak, Türk firmalarına katılım bankacılığı da dahil olmak üzere birçok banka işlemlerinde kolaylık sağlama noktasında iyi niyet göstergesi olan bu anlaşmayla birlikte düşük masraflı teminat mektuplarından hızlı para transferlerine ve DEİK üyelerinin NBD Emirates Bankası'nın sağladığı kurumsal hizmetlere ilişkin dağıtım listesine eklenmesine kadar çok sayıda önemli adımların atılması gerekliliğini NBD Emirates Bankası'na ilettik. Bu taleplerimizin birebir olarak ve iyi niyet anlaşması kapsamında iletilmesi oldukça önem taşıyor. Çünkü NBD Emirates, Türkiye'de 15 yerli kamu ve özel bankasıyla ilişkileri bulunan ve Hindistan'da 2017 yılından beri ticari bankacılık faaliyetleri yürüten bir banka. İş birliğimizi güçlendirme çabalarımız ve Hindistan'da iş yapan veya yapmayı düşünen Türk firmalarımız için önemli faydalar sağlayabileceğini biliyoruz. Bu ikili anlaşmayla Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da kolaylaştırılması ve geliştirilmesini hedefliyoruz."

"Anlaşmayla tüm bu sorunları ilgili muhataplara aktararak ortadan kaldırmış olduk"

İş konseyi üzerinden Bank of Bahreyn and Kuveyt (BBK ) ile de bir MoU anlaşması imzaladıklarını bildiren Dönmez, Hindistan'da toplam 4 eyalette 5 banka şubesi ile özel iş birliği temelinde DEİK üyelerine özel ve birebir çalışma imkanına kavuştuklarını anlattı.

Türk ve Hint bankaları arasındaki sorunların ikili ticareti olumsuz etkilediğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Hint bankalarıyla ilgili temel sorunumuz ise Hint bankalarının Türk bankalarıyla olan muhabir ağlarını kullanmaması ve dolayısıyla direkt çalışılamamasından kaynaklanıyordu. Hindistan'da iş yapmak isteyen Türk şirketleri banka teminatına ihtiyaç duyduğunda her iki ülke bankalarının çalıştığı üçüncü başka bir ülke bankasının araya girmesi maliyetleri oldukça artırıyordu. Biz yapılan bu anlaşmayla tüm bu sorunları ilgili muhataplara aktararak ortadan kaldırmış olduk. Bu tarz iş birliklerinin artmasının ikili ticaret rakamlarına büyük ölçüde katkı sağlayacağını ve Hindistan'da iş yapmak isteyen Türk iş insanlarımızın önünü açacağını yürekten inanıyorum."