Hindistan nerede, hangi kıtada yer alır? Dünyanın en eski medeniyetlerinden bir tanesi olan Hindistan; bünyesinde barındırdığı farklı etnik unsurlar, inançlar ve kültürler açısından oldukça zengin ülke olarak öne çıkmaktadır. Günümüzden 60 bin yıl önce ilk insanların yerleşmiş olduğu Hint yarımadası üzerinde yer alan Hindistan, tarih boyunca önemli ticaret güzergahlarının da yer aldığı bir bölgedir. 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında, İngiltere'nin bölgeden çekilmesiyle bağımsızlığını kazanan Hindistan hangi kıtada yer almaktadır? Hindistan başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ülke topraklarının yaklaşık %20’sinin ormanlarla kaplı olduğu Hindistan, doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin olan bir ülkedir. Tüm bunların yanında Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Hindistan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Hindistan Nerede?

Hindistan hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya olacaktır. Güney Asya’da yer alan ülkelerden bir tanesi olan Hindistan; Kuzeyde Çin, Kuzeydoğuda Nepal ve Bhutan, doğuda Bangladeş, güneydoğuda Seylan, güneyde Hint Okyanusu, kuzeybatısında ise Pakistan ile çevrilidir.

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MÖ. 2000’li yıllarda, Aryanların bölgeye gelmesiyle temelleri atılan Hindistan; tarih boyunca Maurya İmparatorluğu, Gazneliler, Timur İmparatorluğu ve Babürler başta olmak üzere birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir coğrafya olarak dikkat çekmektedir. 1858 ile 1948 yılları arasından Büyük Britanya’nın bir kolonisi olarak varlığını sürdüren Hindistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1948’dir. İngiltere’nin bölgeden çekilmesinin ardından, egemen bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Hindistan, bugün dünyanın en büyük on iki ekonomisinden birisine sahip olmasıyla öne çıkmaktadır.

Hindistan Başkenti

Güney Asya’nın en önemli ülkelerinden biri olan Hindistan’ın başkenti, Yeni Delhi’dir. Hindistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından başkent ilan edilen Yeni Delhi, günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri arasında başı çekmektedir. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapması sebebiyle oldukça zengin bir mirası da bünyesinde barındıran bu başkentte, UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Alanı ilan edilen pek çok eser de yer almaktadır.

Hindistan Nüfusu

Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu 2023 tahminlerine göre Hindistan 1 milyar 400 milyonu aşan bir nüfusa sahiptir. Yaklaşık olarak %75’inin kırsal kesimde geri kalan %25’ininin ise şehirlerde yaşamakta olduğu Hindistan nüfusu; Hindular, Aryalar, Dravitler, Moğollar ve Tibetliler olmak üzere 5 temel etnik grubu bünyesinde barındırmaktadır. Hindistan’ın sahip oluğu bu nüfusun %70’i Hint-Aryanlardan, %23’ü ise Dravitlerden meydana gelmektedir.

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Nüfus içindeki dini inançlarının dağılımına bakıldığında ise Hindistan nüfusunun yaklaşık %80’inin Hinduizm inancına mensup olduğu görülmektedir. Geride kalan %20’lik kesim ise İslamiyet Hristiyanlık, Budizm, Jainizm gibi çeşitli dinlere mensup insanlardan oluşmaktadır.

Hindistan Para Birimi

Hindistan’da kullanılan para biriminin adı rupi ya da Hindistan rupisidir. Asya’da kullanılan para birimlerinin genel adı olarak karşımıza çıkan rupinin, Hindistan’da kullanıldığı ilk tarih ise 1835’dir.

Hindistan Bayrağının Anlamı

22 Temmuz 1947 tarihinde kabul edilen ve o tarihten itibaren ülkenin resmi bayrağı olarak kullanılmaya başlanan Hindistan bayrağı; turuncu, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş üç yatay şerit ile bu şeritlerin tam ortasında yer alan bir armadan meydana gelmektedir. Hindistan bayrağı ilk ortaya çıktığında, bayrağın üzerinde yer alan turuncu ve yeşil renkler Hindu halkını ve Müslüman halkı; bu iki renk arasında kalan beyaz renk ise bu iki etnik unsur arasındaki barışı sembolize etmekteydi. Ancak ilerleyen yıllarda bu renklere yeni yorumlar getirilmiş ve turuncu renk fedakârlık ve cesareti, beyaz renk doğruluğu, yeşil renk ise bereket ve inancı temsil eder hale getirilmiştir. Bayrağın tam ortasında yer alan arma ise Hindu geleneklerinde yer alan çakrayı işaret etmektedir.

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Hindistan Şehirleri

28 ayrı eyalete ayrılmış olan Hindistan’da 400’ün üzerinde şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

Yeni Delhi

Bombay

Goa

Mumbai

Varanasi

Hindistan Türkiye Saat Farkı

Hindistan ile Türkiye arasında 2 saat 30 dakikalık bir zaman farkı bulunmaktadır ve Hindistan yerel saati Türkiye’den 2 saat 30 dakika daha ileridedir.