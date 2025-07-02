Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Hipertansiyon gençleri de vuruyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Hipertansiyon gençleri de vuruyor

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Yıldırım, hipertansiyonun genç yaşlarda da görüldüğünü söyleyerek, "Hipertansiyon dünyada en sık görülen hastalıklardan biridir. Genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinse de genç yaşlarda da görülür. 40 yaşın altında görülen hipertansiyona genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyon denir. 40 yaşın altında görülme oranları yaklaşık yüzde 9 ile yüzde 22 arasındadır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hipertansiyon gençleri de vuruyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Yıldırım, “Hipertansiyon (HT) dünyada en sık görülen hastalıklardan biridir. Genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinse de 40 yaşın altında da görülmektedir. 40 yaşın altında görülen hipertansiyona genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyon denir. 40 yaşın altında görülme oranları toplumlara göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 9 ile yüzde 22 arasındadır. Genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyonun risk faktörlerine bakıldığında artan obezite ve uyku apne sendromu ön planda yer almaktadır. Bu hasta popülasyonunda yaklaşık yüzde 10 oranında altta yatan nedenlere bağlı faktörler yer alır. Bunlar primer hiperaldosteronizm (aldesteron hormonu fazlalığı), renovasküler hastalıklar (renal arter stenozu, fibromüsküler displazi), tiroit bozuklukları ve feokromositomadır (böbrek üstü bezinden fazla hormon salınımı). Genç yaştaki hipertansiyon hastasında bu durumlar mutlaka irdelenmelidir” diye konuştu.

        "TEDAVİ SADECE İLAÇLA SINIRLANDIRILMAMALI"

        Uzm. Dr. Yıldırım tedaviyla ilgili, “Bu yaş grubundaki hastaların tedavisiyle yaşlı popülasyondaki hastaların tedavisi benzerdir. Hipertansiyon tedavisi sadece ilaç tedavisi olarak algılanmamalı, yaşam tarzı değişikliği ve diyet-egzersiz ile desteklenmelidir. Alınan tuz miktarının sınırlandırılması, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, kilo verilmesi tedavinin temelini oluşturur. Haftada en az 150 dakika aerobik egzersiz yapılmalıdır. Eğer altta yatan patolojik bir durum varsa (primer hiperaldosteronizm, renovasküler hastalıkları, tiroit bozuklukları, feokromositoma) bunlara yönelik girişimler planlanmalıdır” dedi.

        TANI KOYMAK İÇİN BU DEĞERLERE DİKKAT!

        Yıldırım, tanı konma sürecine ilişkin, “Eğer evde ölçtüğünüz kan basıncı (HBPM) ortalama değeriniz 135/85 mmhg’den büyükse, 24 saat takip edilen tansiyon aletinde (ABPM) ortalama kan basıncınız 130/80 mmhg’den büyükse, gündüz 135/85 mmhg’den büyükse ve gece 120/70 mmhg’den büyükse hipertansiyon tanısı alırsınız. Hipertansiyon hastasında hedef kan basıncı değeri 130/80 mmhg’den küçük olmalıdır. Hipertansiyon hastası olmamak için kilo verilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve sigara-alkol tüketimini tamamen bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim