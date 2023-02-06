Baş-boyun bölgesi dışında ısı kaybı en çok el ve ayaklardan gerçekleşir. Uzun süre dışarıda kalacak kişilerin hipotermi riskini azaltmak için ellerini eldiven ile korumaları, ısıyı tutacak çorap giymeleri gerekir. Kaymayan ve su geçirmeyen ayakkabı tercihi önemlidir.

Kayak yapanların hava, yağış durumu ve hissedilen sıcaklığa göre rota seçmeleri, izlenecek rota konusunda mutlaka tesis ya da yakın çevreyi bilgilendirmeleri gerekir. Kişilerin yanında su bulundurması da önemlidir.