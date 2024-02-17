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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Hırçın Kız’ Atatürk Kültür Merkezi'nde

        AKM bu hafta sanatla dolu

        Atatürk Kültür Merkezi, 19-25 Şubat tarihleri arasında birbirinden özel tiyatro, opera, sergi ve konserlere ev sahipliği yapacak. 'Hırçın Kız' oyunu AKM Tiyatro Salonunda sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 24 Şubatta prömiyeri yapılacak olan 'II. Mehmet' operası ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyici karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:08
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        'Hırçın Kız' Atatürk Kültür Merkezi'nde
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        DERVİŞ- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

        20 ŞUBAT- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı, gerçeği arama çabasını anlatan, ‘Derviş’ gösterisi, Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından AKM Tiyatro Salonunda sanatseverlerin karşısına çıkacak. Taptuk Dergâhına girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus’un dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini, barış dostluk dilinin ilahilerini, türkülerini aktaran ‘Derviş’ temsilinde, müzik ve dans şiire dönüşerek ruh buluyor ve estetik boyut kazanıyor. Senaryosu Prof. Dr. İskender Pala’ya ait eser, sanat yönetmeni Yıldız Çankaya’nın koreografisiyle sahnelenecek. ‘Derviş’ temsilinde Yunus Emre’ye oyuncu Poyraz Deniz Genç hayat veriyor.

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        ULUSAL MÜZİĞİMİZ ‘CEMAL REŞİT REY–YALÇIN TURA’-İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

        20 ŞUBAT- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

        İstanbul Opera ve Balesi, ‘Ulusal Müziğimiz’ konser serisi kapsamında 20 Şubat Salı günü Saat.20.00 AKM Tiyatro Salonunda Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği önemli bestecilerden Cemal Reşit Rey ve Yalçın Tura’nın eserlerinden oluşan özel bir konser düzenleniyor. Konserde soprano Anna Sirel Yakupoğlu, tenor Serkan Bodur ve piyanist Hüseyin Kaya sahne alacak.

        SESLERİN VE SAZLARIN RENGİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

        21 ŞUBAT- 20:00 AKM TİYATRO SALONU

        İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, ‘Seslerin ve Sazların Rengi’ konseri 21 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonunda dinleyiciler ile buluşacak. Solistler Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan sahnede olacağı konserin sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın üstleniyor.

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        İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

        23 ŞUBAT- 20:00 TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının bu haftaki konserinde, romantik dönemin önemli bestecileri Paganini ve Wagner’in eserleri seslendirilecek. Mario Hossen’in keman performansıyla seslendireceği Paganini’nin ‘Birinci Keman Konçertosu’nun ardından İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Can Okan yönetiminde Wagner’in ‘Tristan ve Isolde’ ile ‘Parsifal Operası’ prelüdlerini seslendirecek.

        HIRÇIN KIZ- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

        23 ŞUBAT- 20:00- 24 ŞUBAT- 20.00 ve 25 ŞUBAT- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

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        İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahneleyeceği, William Shakespeare’in eserlerinden biri olan ‘Hırçın Kız’ 23-24-25 Şubat tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Yücel Erten’in dramaturji ve rejisiyle sahneye konan oyunda, Sinyor Battista’nın hırçın büyük kızı Katerina ile uysal küçük kızı Bianka’nın evlilik maceraları ele alınıyor.

        II. MEHMET- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ- PRÖMİYER

        24 ŞUBAT- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, G.Rossini’nin ünlü eseri ‘II Mehmet’i sahnelemeye hazırlanıyor. 24 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek prömiyer, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alıyor. 34 yıl aradan sonra sanatseverlerle tekrar buluşturacak olan operanın başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.

        ŞEVKİ KARAYEL PİYANO RESİTALİ- KAHVE KONSERLERİ

        24 ŞUBAT- 11.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

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        Uluslararası başarılara sahip Şevki Karayel’in piyano resitali, Atatürk Kültür Merkezi Kahve Konserlerinde 24 Şubat’ta dinleyicisiyle buluşuyor. Konserde, Bach / Busoni'nin 'Chaconne', Beethoven'ın 'Appassionata' sonatı ve Franz Liszt'in 'Mephisto Valsi' eserleri yer alıyor.

        AMADEUS

        25 ŞUBAT- 19:30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’in eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ 25 Şubat günü AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahneye taşınacak. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam eden ‘Amadeus’un başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşıyor.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Hırçın Kız
        #II. Mehmet
        #Opera

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