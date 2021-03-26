Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA),Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nın düzenlenmesine 2 milyon 170 bin lira desek sağlayacak.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ile AHİKA arasında Savcılı Plaj Düzenlemesi Projesi destek protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Hirfanlı Baraj Gölü sahillerinin Orta Anadolu Bölgesi'nin en önemli dinlenme merkezi olduğunu ifade etti.

Savcılı Büyükoba köyündeki plajın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Halkımızın yaz aylarında deniz özlemini giderdiği Savcılı sahilinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla proje hazırlanmış durumda. Projede mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yer alıyor. Projenin tamamlanması için AHİKA tarafından sağlanan bu katkıya ilave ödenekler almak için ilgili bakanlık ve kurumlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Projenin hayata geçmesi bölgemizdeki turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlayacaktır."

Konuşmanın ardından, 2 milyon 170 bin liralık desteği kapsayan protokol, Vali Akın, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz tarafından imzalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME