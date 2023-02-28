İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardımlar devam ediyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Modric de FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas’a karşı giydiği formasını geliri depremzedelere bağışlanması için Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a gönderdi. Kıran da sosyal medyadan Modric'e teşekkür etti.