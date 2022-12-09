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Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Sambacılar maçın ardından adeta yıkıldı

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  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları

    Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı. Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti. Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları

    Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı. Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları

    Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları

    Maçın ardından başta Neymar olmak üzere, Brezilyalı futbolcular büyük üzüntü yaşadı. İşte o anlar
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları
  • Hırvatistan'a elenen Brezilya yıkıldı - Maçın arından büyük üzüntü | Dünya Kupası maçları

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