Hırvatistan, Irak ve Lübnan'daki askerlerini geri çekecek

Hırvat lider Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuku ve düzeni ihlal eden tek taraflı askeri güç kullanımının tehlikeli olduğunu belirterek, bunun bugün için değil gelecekte de barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yetkisi olmadan İran'a yönelik askeri bir müdahalenin krizi çözmeyeceğine işaret eden Milanovic, sivillere yönelik yapılan her saldırıyı kınadığının altını çizdi.

Milanovic, Orta Doğu'da daha önce de yapılan benzer müdahalelerin sonuçlarını Avrupa'nın çektiğine dikkati çekerek, ülkesinin kendi çıkarlarını düşünmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan krizle ilgili bazı kararlar aldığını belirten Milanovic, "Orta Doğu'daki misyonlarda görev alan Hırvat askerlerinin güvenliğini düşünerek Irak'ta görev yapan 7, Lübnan'da görev yapan 1 Hırvat askerini geri çekme kararı aldım. Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri (OSRH) Genelkurmay Başkanı'nı süreç için görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

