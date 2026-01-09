Habertürk
        'Hişt Hişt!' 31 Ocak'ta ilk kez sahnede

        'Hişt Hişt!' 31 Ocak’ta İş Sanat'ta ilk kez sahnede

        İş Sanat, müzikli çocuk oyunu Hişt Hişt! ile minik izleyicileri doğanın sesine kulak vermeye çağırıyor. İsmini usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın öyküsünden alan bu eğlenceli oyun, 31 Ocak Cumartesi günü İş Kuleleri Salonu'nda prömiyer yapacak

        Giriş: 09.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 15:30
        İş Sanat, müzik ve eğlence dolu yepyeni çocuk oyunu “Hişt Hişt!” ile küçük tiyatro severleri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir’in imzasını taşıyan müzikli oyun, 31 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda perde açıyor.

        İsmini usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın öyküsünden alan bu eğlenceli oyunda; Efe, Defne, Nil ve Bulut, öğretmenleri Aslı ve Mert ile çıktıkları kamp gezisinde gizemli bir ses duyarlar: “Hişt Hişt!” Sesin izini süren kahramanlarımız, rüzgârın, kuşların ve doğanın sesine kulak verirken, ormanda piknik yapan Hin ve Sin ile karşılaşırlar. Her adımda merak ve eğlence artar!

        “Bu oyunu yazarken çocukları doğa sevgisi ve çevre bilinciyle buluşturmak istedim; ama bunu ders verir gibi değil, oyun oynar gibi yapmayı tercih ettim,” diyen Yekta Kopan, oyunun ilhamını Sait Faik’in fısıltısından ve doğaya duyduğu derin saygıdan aldığını söylüyor. Lerzan Pamir ise “Hişt Hişt! bizim için sadece eğlenceli bir sahne oyunu değil; müziğiyle, danslarıyla ve rejisiyle yarınlara umutla bakan bir dünya kurma çabasıydı. Tüm çocukları bu rengârenk doğa serüvenine ortak olmaya, bu fısıltıya kulak vermeye çağırıyoruz,” diyor.

        Bugüne dek büyük bir titizlikle hazırladığı 15 farklı çocuk oyununu 157 kez sahneleyen İş Sanat’ın yeni oyunu “Hişt Hişt!” Abasıyanık’ın doğa sevgisine bir selam gönderiyor.

        31 Ocak Cumartesi günü ilk kez izleyicileriyle buluşacak oyun, sezon boyunca küçük izleyicilerini ağırlayacak.

