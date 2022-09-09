Hitit kentinde kilise kalıntıları bulundu... 0:00 / 0:00

İHA

Sivas kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hititlilerin en önemli idari merkezlerinden biri olduğu düşünülen 3 bin 800 yıllık Kayalıpınar, diğer adıyla Samuha tarihi yerleşiminde kazı çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre Kayalıpınar köyünden olan merhum Yüksel Erdoğan isimli bir öğretmen tarafından 1960 yılında keşfedilen yerde yaklaşık 30 yıldır çalışmalar titizlikle yürütülürken, bu yıl önemli bulgular ortaya çıkarıldı.

Doç. Dr. Çiğdem Maner’in başkanlığını yürüttüğü, başkan yardımcısı olarak Dr. Emre Kuruçayırlı görev aldığı kazılarda küçük bir Bizans kilisesi olduğu tahmin edilen yapı keşfedildi.

Doç. Dr. Çiğdem Maner, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı katlarının çıktığını söyleyerek, “Muhtemelen küçük bir Bizans kilisesi keşfettik. Bizans döneminde tabii ki kilise dini bir yapı fakat mezarlık alanına yakın olması bize önemli veriler verecektir. Şu ana kadar burada Bizans yapı katına ait yapılar bulunmamıştır. Dolayısıyla bu yıl açtığımız 4 açmada çıkan yapı katları bize o dönemdeki yerleşim hakkında da bilgi verecektir. Bunu diğer çevredeki yerleşimlerle karşılaştırma imkânında olacağız. Dolayısıyla karşılaştırma yaparak bu bölgedeki Bizans yapılarını anlamaya çalışacağız” dedi.

Kayalıpınar kazı alanının çok fazla medeniyetlere ve topluluklara ev sahipliği yaptığunu söyleyen Maner, “Yerleşim Kızılırmak kenarında doğal bir plato üzerinde kurulmuş ve çok geniş verimli bir alana yayılmış. Dolayısıyla bu geniş alanda çok fazla medeniyetlere ve topluluklara ait insanlar yaşamış.

Onların tüm kalıntılarına ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ömrümüz bütün bir alanı kazmaya yetmez. Belki ileriki jenerasyonlar burada da devam eder. İki yeni yer açtık. Bu bölgenin bilinmezliği hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Kazılarla Koloni ve Hitit dönemlerine ait kerpiç yapılar ortaya çıkmaya başladı.

Kerpiç binaları korumak çok zor dolayısıyla Türkiye de bu konuda uzmanlığın gelişmesi gerektiğini görüyorum. Eski kerpiçleri koruma uzmanlığı henüz çok gelişmiş değil. Dolayısıyla gördüğünüz bütün bu alanı sağlıklı bir şekilde korumak çok zor” şeklinde konuştu.

“BİZANS DÖNEMİNE AİT BULGULAR VAR”

Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Dr. Emre Kuruçayırlı, Kayalıpınar tarihi kentinde Bizans dönemine ait eşyaların yer aldığını belirterek, “Burada 10 metreye 10 metre bir açma içerisinde 4’ e bölünmüş şekilde çalışıyoruz. 4 parçada da taş yığınları ve taş sıraları çıktı. Bu taş sıralarını duvarlar olarak yorumlamak mümkün. Yapılarda daha kalın duvarlar ve ince duvarlar var. Kalın duvarları Hitit dönemine ait, ince duvarların ise daha geç döneme ait olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar az sayıda Hitit çanak ve çömleği bulmuş olsak da daha yeni dönemler yani Bizans dönemine ait buluntular var. Burada farklı medeniyetler aynı mekânda birbirinin üzerinde yaşamış. Muhtemel Bizans dönemine ait en önemli bulgunun kesme taş, sütun kaidesi olduğunu düşünüyoruz. Görüşünü aldığımız bir uzman görece küçük bir kiliseye ait olacağını söyledi. Bu sütunda bulduğumuz çanak çömlek ile tutarlı bir bilgi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.