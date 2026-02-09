Hızır Orucu’na sayılı günler kala “Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi 2026’da da şubat ayında idrak edilecek olan Hızır Orucu’nun tarihleri netlik kazanırken, orucun süresi ve uygulanış şekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılı Hızır Orucu öncesinde detaylar, dini günler takvimiyle birlikte merak ediliyor. İşte ayrıntılar...