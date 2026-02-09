Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hızır orucu 2026 tarihleri: Hızır orucu ne zaman başlıyor, kaç gün ve nasıl tutulur?

        Hızır orucu 2026 tarihleri: Hızır orucu ne zaman başlıyor?

        Şubat ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte Hızır Orucu 2026 tarihleri yeniden gündeme taşındı. Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan bu orucun ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve hangi günlerde tutulacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, 2026 dini günler takvimi doğrultusunda Hızır Orucu'nun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırırken, orucun nasıl tutulduğuna dair bilgiler de ilgi görüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 20:54 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hızır Orucu’na sayılı günler kala “Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi 2026’da da şubat ayında idrak edilecek olan Hızır Orucu’nun tarihleri netlik kazanırken, orucun süresi ve uygulanış şekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılı Hızır Orucu öncesinde detaylar, dini günler takvimiyle birlikte merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

        2

        HIZIR ORUCU 2026 NE ZAMAN TUTULUR?

        Hızır orucu, Alevi inancına göre Şubat ayının ikinci haftasında, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere 3 gün tutulur. 2026 yılında Hızır orucu, 10-11-12 Şubat 2026 tarihlerine denk geliyor.

        3

        HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

        Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yememek suretiyle tutulur ve akşam güneş batımına kadar devam eder. Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde tutulur. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız