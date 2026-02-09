Hızır orucu 2026 tarihleri: Hızır orucu ne zaman başlıyor?
Şubat ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte Hızır Orucu 2026 tarihleri yeniden gündeme taşındı. Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan bu orucun ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve hangi günlerde tutulacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, 2026 dini günler takvimi doğrultusunda Hızır Orucu'nun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırırken, orucun nasıl tutulduğuna dair bilgiler de ilgi görüyor. İşte detaylar...
Hızır Orucu’na sayılı günler kala “Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi 2026’da da şubat ayında idrak edilecek olan Hızır Orucu’nun tarihleri netlik kazanırken, orucun süresi ve uygulanış şekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılı Hızır Orucu öncesinde detaylar, dini günler takvimiyle birlikte merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HIZIR ORUCU 2026 NE ZAMAN TUTULUR?
Hızır orucu, Alevi inancına göre Şubat ayının ikinci haftasında, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere 3 gün tutulur. 2026 yılında Hızır orucu, 10-11-12 Şubat 2026 tarihlerine denk geliyor.
HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?
Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yememek suretiyle tutulur ve akşam güneş batımına kadar devam eder. Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde tutulur. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır.