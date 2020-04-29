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Hızlı kilo verdiren diyetler işe yarıyor mu? Sağlıklı olarak nasıl kilo verebilirim?

Kilo vermek zor bir iş... Bu nedenle pek çok kişi bir an önce fazlalıklarından kurtulmak için hızlı kilo verdiren diyetleri araştırıyor. Peki ama bu diyetler işe yarıyor mu? Sağlıklı olarak nasıl kilo verebilirim?

kilo verme

Hızlı kilo verdiren diyetler oldukça fazla belki verebilirsiniz ancak sağlıklı olur mu? O tartışılır. Çünkü hızlı kilo vermek,  sevdiğiniz yiyeceklerden uzaklaşmanız demek ve zorlu bir süreç. Bunun yanında sağlıklı olması da mümkün değil. Çünkü tamamen aç kalmaya eş değer oluyor. Yani listeler halinde diyet sunmak ve buna uyum sağlamak daha zor, en azından bazı öneriler sizi daha çok motive edebilir ve işinizi kolaylaştırabilir.

Vücudun yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Çünkü enerji kaybına yol açacak eksik alınan her gıda belli zaman sonra metabolizmayı yavaşlatır ve dengeyi bozar. Eğer gerekli kaloriyi alamazsanız bu vücudun enerjiyi alması için yağ hücrelerini devreye sokması gerekir ve bu da yağların yakılması demektir. Bu sayede aldığınız kalori miktarını düşürerek zayıflamaya başlayabilirsiniz.

Hızlı kilo vermek için, kalori miktarını çok düşürerek devam ederseniz bu sizi sarsacaktır ve vücut dengesini kaybedecektir. Bunun yanında yeterli gıda almadığınız için, vitamin ve mineral değerleriniz düşecektir. Bu nedenle ortaya halsizlik, baş dönmesi, dişlerde ve kemiklerde zayıflama, diş eti kanaması ve şişliği, kaslarda güçsüzlük ve bağışıklık siteminin çökmesi hasıl olacaktır.Bunun neticesinde kalp başta olmak üzere birçok organ,  hastalıklara açık hale gelebilmektedir.

Sağlıklı Olarak Nasıl Kilo Verebilirim?

Ortalama günlük kalori miktarı, kadınlarda 2000 kcal, erkeklerde 2500kcal’dir. Sağlıklı kilo vermek için ise; kadınların düşmesi gereken miktar 1400 kcal, erkeklerin 1800 kcal olarak uygulanmalıdır. Bu miktarların altına düşmek ise sağlık sorunları yaratacaktır.

Kilo Vermek İçin Bir Sistem Uygulayın?

Kalori kontrolünüzü iyi yapın ve karbonhidratlardan kurtulun. Beslenme şeklinizde alışkanlıklar edinin.

Şeker ve Nişastası Yüksek Gıdalardan Uzak Durun: Şeker ve nişasta içeren gıdalar en yoğun yağ oluşturan gıdalardır. Ve çok fazla insülin salgılamaya yol açar.

Beslenme Şeklinizi Düzene Oturtun: Öğünlerinizde protein, yağ ve düşük karbonhidrat içeren sebzelere yer verin. Sebze ve meyve sofranızda sürekli yer alsın. Yağlarda ise; sağlıklı olan likit yağları tercih edin, katı yağlardan uzak durun.

Öğünlerinizi Geçirmeyin; öğün atlamak sizin bir sonrakinde daha çok yemeniz ve metabolizmanızın yavaşlaması demektir.

Lifli Gıdaları Tercih Edin; sindirim sistemini çalıştıran lif ile sağlıklı bir metabolizma yakalarsınız. Ve tok kalırsınız.

Egzersizle Destekleyin; hayatınızı egzersizle ya da sporla hareketlendirin. Hareketli olmak, kilo vermenize destek olur.

Bol Su Tüketin; açlık hissini bastırdığı ve sağlıklı zayıflamaya yardımcı olduğundan sık tüketin.

Fazlalıkları Dolabınızdan Çıkarın; atıştırmalık ve sağlıksız gıdaları dolabınızdan temizleyin. Dolabınıza uygun diyet gıdaları koyun.

Uykunuzu Düzenleyin;uykusuz kalmak kalori ihtiyacına gereksinim oluşturur. O nedenle yemek isteği duyarsınız. Uyku stres hormonlarının salgılanmasına engel olur.

Diyet yapmak ve sonucunda sağlıklı kiloda kalabilmek için bilinçli hareket etmeniz size daha çok fayda sağlayacaktır. 

 

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