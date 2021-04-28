Yüz binlerce yolcunun dikkatine! Kapanma önlemleri! 0:00 / 0:00

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, yarın başlayıp, 17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" dönemine ilişkin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yüz binlerce yolcuyu ilgilendiren önemli bir çalışma yapıyor.

SEFER SAYILARI AZALTILACAK

Buna göre, yüksek hızlı tren (YHT) sefer sayıları belirgin biçimde azaltılacak. Halen, günlük 20 YHT seferi yapılıyor. Yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımacılığına dönülecek. Yolcuların, bir birleriyle olan teması azaltılacak.

SEFERLER TÜMÜYLE DURMAYACAK

Bölgesel tren seferleri de gözden geçiriliyor. Bölgesel trenlerde de sefer sayılarının düşürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seferlerin tümüyle durdurulması söz konusu değil.

ÇALIŞMA ONAY BEKLİYOR

Marmaray ve Başkentray seferleri ile ilgili de adım atılacak. Kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, trenle yolcu taşımacılığına ilişkin çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, yetkili makamların onayının ardından tren seferlerine ilişkin yeni düzenlemenin duyurusunun yapılacağını kaydetti.

BUGÜN KAMUOYUNA AÇIKLANACAK

Bugün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.