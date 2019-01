Hızlı ve Öfkeli serisinin filmleri sinemaseverler tarafından araştırılıyor. 200'li yıllara damgasını vursan Hızlı ve Öfkeli serisi ilk filmiyle 2001 yılında izleyici ile buluştu. Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8 ise 2017 yılında beyaz perdedeydi. Aksiyon tutkunlarını cezbeden Hızlı ve Öfkeli serisine dair ayrıntılar haberimizde.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ

Hızlı ve Öfkeli (2001)

Yönetmenliğini Rob Cohen’in yaptığı filmin başrollerinde Er Ryan'ı Kurtarmak ve Pitch Black filminden tanınan Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez rol almıştır. 38 milyon $’lık bir bütçeyle çekilen filmin ABD’de gösterime girdiği hafta sonunda 41 milyon $’lık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon $ civarı bir hasılata ulaşmıştır.

Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)

The Fast and the Furious filminin devamı niteliğinde olan 2003 ABD yapımı film. John Singleton'ın yönettiği filmde başrolleri Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Devon Aoki ve Ludacris paylaşmaktadır.

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)

16 Haziran 2006 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Justin Lin’in yaptığı senaryosunu da Chris Morgan’ın yazdığı Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmidir.

Serinin bu filmi diğer filmlerden farklıdır ve zaman olarak da da ileridedir. Tahminlere göre bu film Hızlı ve Öfkeli serisinin 6. filminden sonrasını konu alır (zaman olarak) ve bazı replikler ile 6. filmi 7. filme bağlar.

Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)

Justin Lee'nin yönettiği filmde başrolleri Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster paylaşmıştır.

Film Dominic Toretto'nun yeni ekibi ile Dominik Cumhuriyeti'nde yakıt tankerlerini kaçırmasıyla başlar. Ekibi Letty Ortiz , Riko, Tego ve Han Lue'dur. Bu soygundan sonra, polise yerini belli ettiği için Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılır. Bir süre sonra Panama City'de , Toretto kız kardeşi Mia'dan bir telefon alır. Mia, Letty'nin öldürüldüğü söyler. Dom, Los Angeles'a geri döner. Letty'nin öldüğü yerde nitromethane izleri bulur. Dom sonra nitromethane'nin Los Angeles'ta sadece bir yerde bulunduğu eski garajına gider ve David Park ismini öğrenir.

Bu arada, FBI ajanı olan Brian O'Conner bir uyuşturucu satıcısı olan Arturo Braga'nın izini araştırmaktadır. Onun ararken David Park ismini bulur. Dom, Park'ı bulup evine girer ve pencereden aşağıya bacağından sarkıtarak konuşturmaya çalışır. Brian O'Conner'da aynı zamanda Park'ın yerini bulur ve orada Dom'la karşırlar. Brian, Dom'a adamı bırakmasını söyler Dom, Letty'nin katilini bulana kadar herkesi öldüreceğini söyleyip David'in ayağını bırakır. Brian, David'i kurtarır ve David'e FBI yeni muhbir olur. Park, Los Angeles'ta bir sokak yarışına Brian'ı da alır; kazanan bir takım sürücüyü Braga, Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırı arasında eroin kara para taşıma işine alacaktır. Dom'da yarışa girer. Sonunda, Dom ve Brian başa baş giderken Brian öne geçer ama Dom onun arka çamurluğuna çarpıp Brian'ın dengesini bozarak öne geçer ve birinci olur. Brian bir FBI ajanı bir sürücü, Dwight Mueller tutuklama olarak, kendi gücünü kullanır ve takımda yerini alır.

Sonraki gün takım Fenix ve Braga'nın adamları karşılar. Dom, Fenix'in kim olduğunu yani Letty'i öldürülen kişi olduğunu anlar. Onlar sınır ötesine görünmeden geçebilmek için yeraltı tünellerini kullanarak geçmek zorundadırlar. Teslimat yapıldıktan sonra Braga'nın sürücüleri öldürmesini emrettiğini (Letty'nin Dom'un özgürlüğü için bu işe girdiğini ama teslimat sonunda bir kovalamacanın ardından öldürüldüğünü öğrenirler) Teslimat yapıldıktan sonra Dom Fenix'e Letty'i tarif eder Fenix Dom'a Letty'i nasıl öldürdüğünü anlatır ama Dom hazırlıklıdır ve arabasının içindeki gazı açmış konuşmanın sonunda onu havaya uçurarak dikkatleri dağıttıktan sonra Fenix'i öldürmeye çalışmıştır. Fenix'i öldüremese de Brian'ın yardımıyla ordan kaçarlar ve teslimattaki parayı da yanlarına almışlardır. FBI, Brian'dan hem Dom'u hem de Braga'yı istemektedir ama Brian ve Dom tekrar iş birliği yapıp Braga'yı yok etmeye karar vermişlerdir. Ele geçirdikleri parayı da en güvenli yer olan FBI'nın otoparkına bırakırlar.

Braga'ya eğer parasını geri istiyorlarsa gelip kendisinin alması gerektiğini söylerler ve bir buluşma ayarlanır. Dom ve Brian buluşmaya giderler FBI'da Braga'yı yakalamak için tetikte beklemektedir ancak Braga'nın kendilerini aldatmaya çalıştığını ve yanlış birini Braga diye tanıtmaya çalıştıklarını anladıklarında FBI'ın erken müdahalesi yüzünden asıl adamı ellerinden kaçırırlar ve Braga, Meksika'ya giderek paçayı kurtarır. FBI'nın yetki alanının dışına çıktığı için artık Dom ve Brian yalnızlardır. Meksika sınırını geçip Braga'yı kilisede yakalarlar arabayla geri dönüp yetkililere teslim etmek niyetindelerken peşlerine Felix takılır.Tünellerde sıkı bir kovalamacanın ardından sınırı geçerler ve Felix Dom'un arabasının altında kalarak ölür. Dom yakalanıp yargılanmak üzere götürülür. Brian'ın tüm çabalarına rağmen Dom 25 yıl hapse mahkûm olur. Film Mia ve Brian'ın ekibi toplayıp Dom'u kaçırmaya gitmesiyle biter.

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)

Filmde başrolde Paul Walker ve Vin Diesel rol almış ve ilk olarak 20 Nisan 2011 tarihinde, Avustralya'da yayınlanmıştır. ABD'de ise, 29 Nisan 2011 tarihinde vizyona girmiştir.

Film, Brian O'Conner (Paul Walker),Dominic Toretto (Vin Diesel) ve Mia Toretto'nun (Brewster) 100 milyon dolar çalmak için bir soygun planı yapmalarıyla başlar. Hemen ardından iş adamı Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) ve DEA ajanı Luke Hobbs (Johnson) onların tutuklanmaları için iş başına geçerler.

Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra polisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir. Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs, Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır.

Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)

Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 Mayıs 2013'te gösterime giren filmidir. Uluslararası prömiyeri ise 24 Mayıs 2013'te gerçekleşmiştir. Filmde başrollerde Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde, Paul Walker eski polis Brian O'Conner rolünde olacaktır. Michelle Rodriguez, Dominic Toretto'nun öldü sanılan sevgilisi Letty Ortiz'i, Jordana Brewster, Dominic Toretto'nun kız kardeşi Brian O'Conner'in sevgilisi olan Mia Toretto'yu, Dwayne Johnson, Toretto ile işbirliği yaparak bir suçluyu yakalamak isteyen Luke Hobbs'u canlandırmıştır.

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

Hızlı ve Öfkeli film serisinin yedinci bölümüdür. Filmin yazarı Chris Morgan'dır ve yönetmen koltuğunda James Wan vardır. Filmin yıldızları arasında ise Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham yer almaktadır.

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel),Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham),Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han Lue'nin ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmi. Kadro şu anda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham'dan oluşmaktadır.

Sekizinci yapım ilk olarak Mart 2015'te Diesel Jimmy Kimmel Live!'da iken açıklandı ve filmin New York'ta çekileceği de bildirildi. Filmin hazırlıkları Hızlı ve Öfkeli 7'nin yayınlanmasından hemen sonra Diesel, Morgan ve yapımcı Neal H. Moritz'in yeniden imzayı atmasıyla başladı. Temel çekimler Mart 2016'da İzlanda, Mývatn'da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York'ta yapıldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCULARI KİMLER?

Paul Walker - Brian O'Conner, Vin Diesel - Dominic Toretto, Jordana Brewster - Mia Toretto, Michelle Rodriguez - Letty Ortiz, John Ortiz - Campos, Laz Alonso - Fenix Rise, Gal Gadot - Gisele Yashar, Jack Conley - Penning, Sung Kang - Han Lue

