Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürüttüğü "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı" ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de adını duyurduğunu ifade ederek, "Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizi değil, müteahhitlik hizmetlerimizi, yazılımlarımızı, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü ihraç ediyoruz." dedi.

- "Hedefimiz, hizmet ihracatı fazlamızı 2, hatta 3 katına çıkarmak"

Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 1984 yılında dünyaya hizmet ihracatı ile açılırken 1 milyar dolar civarında hizmet ihracatı fazlası verdiğini, hizmet ihracatının yıllarca Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sunduğunu kaydetti.

Ülkenin hizmet ihracatı fazlasının 2002 yılına gelindiğinde 7,9 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, şöyle konuştu:"Aradan geçen zamanda turizm ve ulaştırma alanındaki büyük başarılarla hizmet ihracatı fazlamız, 2017 yılında 2002 yılındakinin yaklaşık 3 katına çıkarak 20 milyar dolara ulaşmıştır. Şimdi hedefimiz, lider olacağımız yeni hizmet sektörlerinin de katkısıyla hizmet ihracatı fazlamızı bunun da 2, hatta 3 katına çıkarmaktır. Burada elde ettiğimiz döviz gelirleri, cari açıkla mücadelede de en güçlü araçlarımızdan birisi haline geliyor.

- "Küresel ekonominin kanunu yenilikçi teknolojiler tarafından yazılıyor"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin 2017 yılında 43,7 milyar dolar ile dünyada en fazla hizmet ihracatı yapan 29. ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, hizmet ihracatında kısa sürede önce ilk 20’ye, sonra da ilk 10’a rahatlıkla girebilecek potansiyeldedir. 2018 yılının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Pekcan, 1980’li yılların Türkiye'nin mal ihracatında tekstil-konfeksiyonla, hizmet sektöründe ise turizmle dünya sahnesine çıktığı yıllar olduğunu, o dönemde Türkiye'nin, zamanın küresel anlamda doğru sektörlerini belirlediğini, doğru bir vizyonla ve kararlılıkla cesur hamleler yaptığını, ülkenin böylece tekstil ve turizmde dünyada ilk 10’a girdiğini hatırlattı.

Söz konusu iki sektörün bugün küresel ölçekte liderliğe oynadığını vurgulayan Pekcan, şimdi ise küresel ekonominin kanununu yenilikçi teknolojilerin yazdığını söyledi.



- "Yeni nesil teknolojilerde kararlılıkla ilerleyeceğiz"

Ruhsar Pekcan, şu görüşleri dile getirdi:

"Bütün dünya üretimi, hizmet arzı dijital bir temelle yazılıma, robot teknolojilerine ve yapay zekaya dayalı olarak gelişiyor. Bu konuda size hizmet ihracatının önemini gösteren çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. 2018 yılında sadece oyun yazılımı ihracatımız 1 milyar doları aşacaktır. Bu rakam, Türkiye’nin önemli pazarlarından olan ABD’ye çelik ihracatımız kadardır.

Yeni hükümet sisteminin etkinliği ve hızıyla önümüzdeki 10 yılda dünya ekonomisinin kartları yeniden dağıtılırken, klasik hizmet sektörlerimizde bulunduğumuz konumu koruyup güçlendirirken; yeni nesil teknolojilerde; bilişimde, yazılımda, e-ticarette, sağlık turizminde ülkemizi bölgesel bir güç haline getirecek kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yolda kazanacağımız başarı, ülkemizi orta gelirli bir ülke olmaktan çıkarıp yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmenin en güvenilir yoludur."

- "Amacımız, KOBİ’lerimizi ve esnaflarımızı dünya pazarlarına açmaktır"



Ticaret Bakanı Pekcan, dünyanın aynı zamanda yazılım tabanlı, yapay zeka tabanlı bir üretim devrimine ilerlerken Türkiye’de teknoloji seraları oluşturmak zorunda olduklarını, bu doğrultuda Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı firmaların temsilcilerinin yer aldığı Yenilikçi Ticaret Platformu'nu kurduklarını bildirdi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Amacımız, kuracağımız yeni nesil serbest bölgelerle ihracat odaklı yazılım, yapay zeka ve ileri teknoloji firmalarına küresel bir değer olmaları için bir atmosfer, bir sera ortamı yaratmak.

Dünyada bir e-ticaret devrimi de yaşanıyor. Bugün bir küresel e-ticaret firmasının borsa değeri 1 trilyon doların üzerinde.

Amacımız, güçlü desteklerle ve e-ticaret ile kadın girişimcilerimizi, KOBİ’lerimizi ve esnaflarımızı, ihracatçı firmalarımızı dünya pazarlarına açmaktır. Tüm politikalarımızda iş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile beraber planlama yapıyoruz. Tüm bunları yaparken, var olan desteklerimizi etkinleştirerek bizleri gururlandıran hizmet ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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