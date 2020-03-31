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Haberlerİş-YaşamHizmet-ÜFE aylık yüzde 0,80 arttı
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Şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE),şubatta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 13,1 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
İHA

Buna göre, Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,68 artış gösterdi.
Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 14,68 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,68, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 18,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,95, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 11,46 artış gerçekleşti.

UULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 0.33 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,05 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,73, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,13 artış gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 0.53 İLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,53 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetlerinde 23,19, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 22,51, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 22,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 9.93 İLE HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 9,93, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,05, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,80 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 7,05, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 6,83, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 5,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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