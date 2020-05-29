Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin nisan ayı verilerini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE),nisanda aylık bazda yüzde 1,33, yıllık bazda yüzde 10,22 arttı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
AA

Buna göre, H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,33, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,06 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,70, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,98, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 6,85 yükseldi.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,38, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,11 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,71, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 0,19 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 2,95, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,39 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 25,79, posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,01, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 19,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,52, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,09, idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,35, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 5,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nisan ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMDış ticaret açığı yüzde 67 arttı
Bakan Varank: Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir
İŞ-YAŞAM"Türkiye son iki çeyrekte piyasalara çok sağlam dönüş ...
Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı
İŞ-YAŞAMe-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatıldı
SGK personel alacak! 20 uzman yardımcısı istihdam edilecek
İŞ-YAŞAMSGK 20 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru ...
Amerikalı medya devi onlarca gazeteyi kapatıyor
İŞ-YAŞAMMurdoch onlarca gazeteyi kapatıyor
ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi yine aştı
İŞ-YAŞAMABD işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi yine aştı
Havacılık sektörü hisseleri 'Almanya' beklentisiyle yükseldi
İŞ-YAŞAM'Havada' Almanya coşkusu
Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor
İŞ-YAŞAMBMD'den AVM kira açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 milyar euroluk çevre ve altyapı projesi
İŞ-YAŞAM1 milyar Euro'luk proje
Akbatı ve Akasya'da hava kalitesi cepten takip edilebilecek
İŞ-YAŞAMAkbatı ve Akasya'da hava kalitesi cepten takip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X