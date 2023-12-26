Hizmet ve perakendede güven arttı, inşaatta düştü Aralık ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde artarken inşaat sektöründe düştü

TÜİK, aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre aralık ayında güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1.2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 4.5 yükseldi, inşaat sektöründe ise yüzde 3.3 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023:

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.