Hjorring - Aalborg rakamlar

Danimarka Süperlig maçında Hjorring ile Aalborg, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Hjorring 6 puanla 5. sırada, Aalborg 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Hjorring, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Aalborg son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 608 kodlu maçı oynayanlar; Hjorring galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Aalborg galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Hjorring son haftadaki Horsens müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Aalborg ise Malmö FF maçında 3-0 kazandı.

Hjorring, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Aalborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Aalborg, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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