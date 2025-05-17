Hoffenheim: 0 - Bayern Münih: 4 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 4-0 mağlup etti. Michael Olise, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve Harry Kane'nin golleriyle farklı kazanan şampiyon Bayern Münih, sezonu 82 puanla tamamladı. Hoffenheim ise sezonu 32 puanla 15. sırada tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. PreZero Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Michael Olse, 53. dakikada Joshua Kimmich, 80. dakikada Serge Gnabry ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.
Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bayern Münih, sezonu 82 puanla tamamladı. 32 puanda kalan Hoffenheim 15. sırada küme düşme hattının hemen üstünde sezonu tamamladı.
MÜLLER SON MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan Bayern Münih'in efsane futbolcularından Thomas Müller, daha önce sezon sonu ayrılacağını açıkladığı takımında son maçına çıktı.