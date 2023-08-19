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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Almanya Hoffenheim - Freiburg: 1-2 (MAÇ SONUCU) | Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi - Futbol Haberleri

        Hoffenheim - Freiburg: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Freiburg, deplasmanda Hoffenheim'i 2-1 yendi. Hoffenheim'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Attila Szalai ilk maçında kendi ağlarını sarsarken, Ozan Kabak'ın golü ise takımına yetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:36
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        Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi
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        Ozan Kabak ve Attila Szalai'nin formasını giydiği Hoffenheim, Bundesliga’nın ilk haftasında PreZero Arena’da Freiburg’u konuk etti.

        Karşılaşmanın 39. dakikada Attila Szalai’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Freiburg, 45+3. dakikada da Roland Sallai ile bulduğu golle de ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hoffenheim 50. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak’ın topu fillere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı.

        Maçta başka gol olmayınca Freiburg karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

        BAYER LEVERKUSEN SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

        Bayern Leverkusen, sahasında 12 Ağustos’ta Bayern Münih’i 3-0 yenerek Süper Kupa’nın sahibi olan Leipzig’i 3-2 mağlup etti.

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        Bayer Leverkusen’in golleri 24. dakikada Jeremie Frimpong, 35. dakikada Jonathan Tah ve 64. dakikada Florian Wirtz’ten geldi.

        Leipzig’in golleri 39. dakikada Dani Olmo ve 71. dakikada Lois Openda’dan geldi.

        Böylelikle Bayer Leverkusen karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.

        Bundesliga’nın 1. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Heidenheim’i 2-0, Stuttgart da sahasında Bochum’u 5-0 yendi. Augsburg ise sahasında Borussia Mönchenglach ile 4-4 berabere kaldı.

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