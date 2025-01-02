Hoffenheim, Gift Orban transferini açıkladı!
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 02.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:54
Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında olan genç santfor Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ