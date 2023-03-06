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Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

Hollanda'da 2022'de çevrim içi en çok sipariş edilen yemek Türklerin kapsalon döneri olurken patates kızartması, döner, kaşar peyniri, salata ve sostan oluşan bu yemeğin, ülkedeki yabancıların yaşadığı yerlerden çok özellikle Hollandalıların yoğun bulunduğu bölgelerde tercih edildiği belirtildi.

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AA
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    Hollanda'nın en büyük çevrim içi yemek sipariş platformu Thuisbezorgd'un 2022 geneline ilişkin raporunda, en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon döneri olduğu kaydedildi. Raporda, kapsalonun, ülkenin 12 bölgesinin 7'sinde birinci, bir bölgesinde ikinci en fazla sipariş edilen yemek olduğu ifade edildi.
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    Başkent Amsterdam'daki Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, kapsalonla ilgili AA muhabirine, "Günlük, hafta içi 40-50, hafta sonları ise 100-120, bazen 150'ye kadar kapsalon sattığımız oluyor." dedi.

     

     
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    Hollandalıların patates ve peyniri sevdiği için kapsalonu sıklıkla tercih ettiklerini belirten Dağaşan, "Kapsalon hazırlarken önce patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Peynir eridikten sonra sos ve salatalarını ilave ediyoruz. Bunlar zaten Hollandalıların sevdiği şeyler. O yüzden bayağı tutuluyor." diye konuştu.

     

     
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    SEVGİLER GÜNÜ'NDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN YEMEK OLDU

    Thuisbezorgd'un raporunda, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon olmasını ilginç bulduğunu dile getiren Dağaşan, "Sevgilisi olan dışarda sevgilisiyle yer, demek ki sevgilisi olmayanın yemeği ki tek başına eve kapsalon sipariş etmişler. Yalnız kalanların yemeği." değerlendirmesini yaptı.

      
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    Dağaşan, "Yiyenlerin en çok sosları hoşuna gidiyor. Özel mayonez ve sarımsakla yaptığımız sos var. Acı sosumuz var. Bunları erimiş peynir, patatesle ve etle karıştırınca çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    ABD'li 24 yaşındaki Frankie Ruiz, kapsalon dönerini çok beğendiğini belirterek "Patates, tavuk ve favorim sarımsak sosu gibi farklı şeylerin bir arada olmasını seviyorum. Haftada en az iki kere kapsalon yemeye geliyorum." dedi.

     

     
  • Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu

    ABD'li 29 yaşındaki Luke Cota da kapsalonun, Hollanda'da en fazla sipariş edilen yemek olmasına şaşırmadığını kaydederek "Çok lezzetli ve fiyatı çok iyi. Kapsalonu ilk denediğimde arkadaşlarıma çok lezzetli olduğunu söyledim. Başlarda denemek için biraz isteksizdiler ama arkadaşım Frankie denedi ve ilk dört gün üst üste kapsalon yemeye geldi." diye konuştu.

     

     

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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