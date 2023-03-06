ABD'li 29 yaşındaki Luke Cota da kapsalonun, Hollanda'da en fazla sipariş edilen yemek olmasına şaşırmadığını kaydederek "Çok lezzetli ve fiyatı çok iyi. Kapsalonu ilk denediğimde arkadaşlarıma çok lezzetli olduğunu söyledim. Başlarda denemek için biraz isteksizdiler ama arkadaşım Frankie denedi ve ilk dört gün üst üste kapsalon yemeye geldi." diye konuştu.