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        Haberler Dünya Hollanda'da aşırı sağcı, Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'tan Feyza Altun'a destek

        Hollanda'da aşırı sağcı, Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'tan Feyza Altun'a destek

        Hollanda seçimlerinin kazananı aşırı sağcı Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alınan Avukat Feyza Altun'a destek verdi. Wilders paylaşımında, "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 07:39 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:39
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        Geert Wilders'tan Feyza Altun'a destek
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        Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Avukat Feyza Altun'a Hollanda seçimlerinin kazananı aşırı sağcı Geert Wilders'tan destek geldi.

        Hollanda'da aşırı sağcı, İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

        Avukat Feyza Altun gözaltında
        Avukat Feyza Altun gözaltında Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

        Dün evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Altun'un bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Geert Wilders
        #Feyza Altun

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