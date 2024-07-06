Hollanda'da fosil yakıt protestosu: Yol kapatan yüzlerce çevreci gözaltına alındı

Yeni hükümetin de bir önceki hükümet gibi iklim ve ekolojik krize karşı harekete geçmeyen bir pozisyon aldığını belirten göstericiler, fosil sübvansiyonları nedeniyle Hollanda’nın, tüm dünyada orman yangınlarından, kuraklıktan, kıtlıktan, iklim ve ekolojik krizden ölen insanlardan doğrudan sorumlu olduğunu savundu.